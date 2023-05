La fête du village Sen 2023 en l’honneur du 133e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh aura lieu du 10 au 19 mai, dans le district de Nam Dan de la province de Nghê An (Centre), a annoncé Trân Thi My Hanh, directrice du service provincial de la Culture et des Sport, lors d’un point presse, tenu ce lundi matin.

L’évènement comprendra notamment un festival de chants, un concours de confection de plats à base de lotus, une exposition intitulée «Des figures humbles mais nobles», une exposition sur le Président Hô Chi Minh, un spectacle de chants folkloriques Vi et Dam ainsi que des les jeux fokloriques...



Organisée annuellement, la fête du village Sen vise à exprimer la reconnaissance des Vietnamiens envers le Président Hô Chi Minh mais aussi à promouvoir l’image de Nghê An, sa province natale. -VOV/VNA/VI