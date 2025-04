La Fête des rois Hùng célébrée dans l’ensemble du pays

Dans une atmosphère solennelle et respectueuse, plusieurs localités à travers le pays, dont Hô Chi Minh-Ville, Ha Tinh, Dak Lak, Kien Giang et Vinh Long, ont organisé dans la matinée du 7 avril une cérémonie d'offrande d'encens pour témoigner de leur gratitude envers les rois Hùng, fondateurs légendaires de la nation.



Dans la mégapole du Sud, le Comité du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la ville ont solennellement organisé la cérémonie de commémoration des rois Hùng au site commémoratif dédié à ces rois, situé dans le parc historique et culturel national (quartier de Long Bình, ville de Thu Duc).



La Fête de commémoration des rois Hùng, célébrée le 10e jour du 3e mois lunaire. Photo : VNA

La Fête de commémoration des rois Hùng, célébrée le 10e jour du 3e mois lunaire, est une journée solennelle qui résonne profondément avec l'identité culturelle du peuple vietnamien, incarnant la sagesse ancestrale du proverbe : « Quand on boit de l’eau, on se souvient de la source ».



Cette fête constitue un événement majeur pour le peuple vietnamien. Le culte voué aux rois Hùng n'est pas seulement un pilier de l'identité culturelle vietnamienne, mais il est également reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. - VNA/VI