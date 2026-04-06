La fête de remerciement à la forêt célèbre la culture Co Tu à Da Nang

Le 5 avril, le Comité populaire de la commune de Hung Son, dans la ville de Da Nang, a organisé une fête consacrée au rituel de remerciement à la forêt. Il s’agit d’un rite communautaire de l’ethnie Co Tu, porteur d’un profond sens de gratitude envers la forêt et la montagne, ainsi que de vœux de paix, de bonnes récoltes et de prospérité.

Des membres de l’ethnie Co Tu se produisent au son des gongs lors de la fête de remerciement à la forêt, à Hung Son (Da Nang). Photo : VNA



La partie cérémonielle s’est déroulée dans une atmosphère solennelle, avec des offrandes, des prières et des rites de remerciement à la forêt, conformément aux coutumes ancestrales de la communauté locale.



Après les rituels, la fête s’est poursuivie dans une ambiance animée avec de nombreuses activités imprégnées de culture autochtone, telles que des représentations de gongs, des danses traditionnelles, des échanges de chants folkloriques, des jeux populaires et la découverte de la gastronomie locale.



L’un des temps forts de l’événement est l’espace forestier des anciens Fokienia à Hung Son, considéré comme une ressource écologique précieuse de la localité.



Nguyen An, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Hung Son, a souligné que la restauration et le maintien de cette fête traditionnelle s’inscrivaient dans les efforts déployés par la localité pour préserver l’identité culturelle, tout en développant progressivement un produit touristique original lié à la nature et à la communauté autochtone. -VNA/VI