La fête de la pagode des Parfums accueille 30.000 visiteurs lors de son ouverture

La fête de la pagode des Parfums (Chùa Huong), la plus grande de tout le pays tant en termes de nombre de participants que de durée, a officiellement débuté le 15 février (6e jour du premier mois lunaire) dans la commune de Huong Son, district de My Duc, à Hanoï.

Lors de l'ouverture de la fête, il y a eu plus de 30.000 visiteurs, selon Nguyen Ba Hien, chef du Comité de gestion des sites et de beaux paysages de Huong Son.

Cet événement annuel s'est ouvert aux festivaliers le 11 février. Le nombre de visiteurs s'élève jusqu'à présent à 130.000.

Un point marquant de la fête de cette année c’est la vente de billets électroniques pour augmenter la commodité des visiteurs.

Située à 70 km du centre de Hanoï, la pagode des Parfums comprend d'innombrables temples et sanctuaires bouddhiques nichés dans les falaises calcaires du mont Huong Tích (montagne de l’Empreinte parfumée). Les principaux sites sont la pagode Thiên Trù (Chemin du Ciel), la pagode Giai Oan (Purgatoire/Disculpation) - où les divinités purifient les âmes, apaisent les souffrances - et la grotte de l’Empreinte parfumée. Devant la pagode Giai Oan coule un ruisseau à neuf sources, appelé «ruisseau de la disculpation». Suivant la légende, Bouddha se serait arrêté ici pour oublier tout souci terrestre. Son eau claire et fraîche rend, paraît-il, l’âme du pèlerin sereine.

Il s'agit d'un pèlerinage printanier au milieu de paysages magnifiques et lors duquel les visiteurs se plaisent à emprunter une barque afin d'accéder à ces lieux montagneux à pied ou en téléphérique. Les pèlerins viennent en masse à sa fête annuelle qui débute le 6e jour de la première lune et se poursuit jusqu’à la dernière semaine de la 3e lune. Il s’agit de la fête la plus longue au Nord du pays.-VNA/VI