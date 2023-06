La fête de la musique en France avec des airs vietnamiens

Le court-métrage musical «Once upon a bridge in Vietnam» du jeune réalisateur franco-vietnamien François Bibonne a été projeté le soir du 19 juin, au Forum des Images à Paris, comme une activité d’ouverture de la Semaine de la musique en France.



L’audience a été emportée par les rythmes de la musique folklorique et contemporaine du Vietnam. Photo: VNA

L’audience a été emportée par les rythmes de la musique folklorique et contemporaine du Vietnam, menés par le réalisateur lui-même pendant 52 minutes. La projection s'est terminée par un échange entre le public et le réalisateur François Bibonne, qui a partagé le processus de réalisation du film, ainsi que les projets qu’il chérissait.



«Once upon a bridge in Vietnam» est un projet de documentaire relatant l’aventure d’un jeune reporter musical français, François Bibonne, qui découvre le Vietnam, pays de sa grand-mère, à travers une enquête sur la musique classique. Son voyage est bousculé par des projets musicaux qui l’emmènent au-delà des villes, au plus proche de la culture vietnamienne et de la beauté brutale du pays.



Le film a été projeté dans de nombreux endroits au Vietnam, en France et dans le monde. Dès sa sortie début 2022, "Once upon a bridge in Vietnam" a remporté le prix du "Meilleur court-métrage documentaire" lors de Los Angeles Film Awards en février 2022 et un autre prix au New York International Film Award en mars 2022.



Auparavant, le court-métrage "Le Chant des oiseaux" de la réalisatrice Camille Lamy, accompagné d'un concert de Justine Métral, l'héroïne du film, et de la chanteuse Léa Badillo, ont surpris le public. La chanson vietnamienne "Beo dat may troi" interprétée par Léa Badillo était une introduction intéressante du film.