La fête de Cô Loa reconnue Patrimoine culturel immatériel national

La fête de Cô Loa à Hanoï a été reconnue Patrimoine culturel immatériel national lors d’une cérémonie tenue le 26 janvier dans l'ancienne citadelle de Cô Loa, située dans le district de Dông Anh en banlieue de Hanoi.

Lors de la cérémonie, le secrétaire du comité du Parti du district de Dông Anh, Lê Trung Kiên, a affirmé que l’inscription de la fête de Cô Loa au patrimoine culturel immatériel était une reconnaissance de ses valeurs historiques, culturelles et scientifiques exemplaires, et de celles du district de Dông Anh en général.

Le district est déterminé à protéger et à valoriser ses patrimoines culturels, dont les valeurs historiques, culturelles et scientifiques de la fête de Cô Loa, a-t-il souligné.

L'ancienne citadelle de Cô Loa, qui couvre 500 ha, abrite de nombreux sites archéologiques dont les fouilles ont montré que le développement du Vietnam a été continu durant de l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge du fer.



Selon les archéologues, Cô Loa est la plus ancienne citadelle du Vietnam, alors capitale sous le règne d'An Duong Vuong au IIIe siècle avant Jésus-Christ.



Cette citadelle témoigne des techniques de construction de l'époque et d'architecture militaire des Vietnamiens qui surent profiter de la configuration du terrain pour construire deux murailles en colimaçon.



Cô Loa comportait à l'origine, selon la légende, neuf spirales de terre, et trois selon les archéologues : celle à l'extérieur mesurait environ huit kilomètres, celle du milieu, 6,5 km, et la dernière, 1,6 km. Hautes en moyenne de quatre à cinq mètres avec un maximum en certains endroits de 8 m à 12 m, leur base était épaisse de 20 m à 30 m. Constituées de terre, elles étaient renforcées par des haies de bambous et bordées de larges douves...



Au 6e jour du premier mois lunaire de l'année, la population locale organise un festival solennel en l'honneur des bâtisseurs de la citadelle et du roi An Duong Vuong, créateur du royaume d’Âu Lac et de la citadelle de Cô Loa, qui régna de 214 à 208 av. J.-C..

Il s'agit d'une fête traditionnelle célébrée depuis des générations, avec la participation de huit communes de Cô Loa - Van Thuong, Ngoai Sat, Mach Trang, Dai Bi, Cau Sa, San Gia et Thu Cuu - et de la commune de Ha Vi ou l’aîné Quây.

Cette fête constitue un trait culturel préservé par les habitants de Cô Loa dans le but d'honorer et de perpétuer la tradition de lutte contre les agresseurs de la Patrie et de défense nationale des Vietnamiens. Elle dure jusqu'au 15e jour du premier mois lunaire.

Les habitants de ces communes se réunissent pour la fête afin de célébrer la fondation de la citadelle de Cô Loa. Cette célébration comprend des rites religieux, de jeux populaires, des spectacles et des activités culturelles traditionnelles. -VNA/VI