La Fête culturelle et culinaire du Vietnam 2023 attire plus de 30.000 visiteurs

La Fête culturelle et culinaire du Vietnam 2023 de trois jours s’est clôturée le soir 30 avril au complexe touristique de Cua Viet dans la province de Quang Tri (Centre), attirant plus de 30.000 visiteurs, soit plus de six fois plus que prévu.

Cette manifestation a été organisée par le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire de la province de Quang Tri. Le festival a réuni 74 unités de tout le pays avec 84 stands. L'espace culinaire a présenté plus de 500 plats et boissons aux styles culinaires nationaux et étrangers.

L'événement de cette année a été l'occasion pour Quang Tri et d'autres localités de présenter et de promouvoir leurs propres valeurs culinaires et culturelles uniques auprès des touristes nationaux et internationaux, contribuant ainsi au développement socio-économique.-VNA/VI