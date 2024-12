La fête Bà Chua Xu de la montagne Sam à An Giang sacrée par l’UNESCO

La fête Bà Chua Xu (Sainte Mère du Royaume) de la montagne Sam dans la province d’An Giang, dans le delta du Mékong, a été officiellement reconnue mercredi 4 décembre par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité, lors de la 19e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, au Paraguay.

La fête est préservée et pratiquée depuis des générations à Chau Doc, dans la province d’An Giang. Elle se déroule du 22 au 27 du quatrième mois lunaire, au temple de Bà Chua Xu sur la montagne Sam et sur le piédestal en pierre de la montagne pour vénérer la Sainte Mère.



Elle reflète la culture des habitants du Sud du Vietnam ainsi que les échanges culturels et le mélange avec les communautés khmère, chinoise et cham. La fête rend hommage à Bà Chua Xu et permet aux habitants locaux d’exprimer leur gratitude et leur respect envers ceux qui ont rendu service à la nation. En 2014, elle a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel national par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères et président de la Commission nationale vietnamienne pour l'UNESCO, Nguyên Minh Vu, prend la parole lors de la session. Photo : VNA

Prenant la parole lors de la session, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu, qui est également président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO a noté que la reconnaissance de l’UNESCO mettait en valeur la culture diversifiée et ancienne du Vietnam.

Cette reconnaissance contribue de manière significative aux efforts de préservation et de promotion du patrimoine culturel aux niveaux national et international, a-t-il déclaré, soulignant qu’en tant que vice-président de l’Assemblée générale des États parties à la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, le Vietnam s’engage à préserver et à promouvoir ce patrimoine et d’autres patrimoines pour les générations futures.



Lê Hông Quang, secrétaire du Comité provincial du Parti de la province d’An Giang, s’est engagé à travailler avec la population locale pour protéger et valoriser les valeurs culturelles de ce patrimoine, en veillant à ce qu’il soit conforme aux objectifs de développement durable.

Avec cette reconnaissance, le festival est devenu le 16e patrimoine culturel immatériel du Vietnam reconnu par l’UNESCO. Il s’agit du deuxième patrimoine culturel immatériel de la région sud, après l’art du Don ca tai tu dans le Sud du Vietnam, et du premier festival traditionnel du Sud à recevoir cet honneur.

Cette reconnaissance est le résultat d’efforts concertés et d’une étroite collaboration entre les autorités de la province d’An Giang, les experts du patrimoine et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. La Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, ainsi que le ministère des Affaires étrangères et la Mission permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, ont joué un rôle crucial dans la proposition, l’affinement et la défense de cette nomination.

La 19e session du Comité intergouvernemental pour la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO doit durer jusqu’au 7 décembre à Asunción, au Paraguay. Elle rassemble près de 1.000 délégués de 120 pays membres pour débattre des questions clés liées au patrimoine culturel immatériel. Elle prévoit d’ajouter 63 nouvelles entrées à la liste mondiale des patrimoines culturels immatériels. – VNA/VI