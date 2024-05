La FAO soutient le développement de l'agriculture et de la sylviculture à Bac Kan

Une délégation conduite par Rémi Nono Womdim, représentant en chef de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Vietnam, a travaillé vendredi 10 mai avec les dirigeants de la province de Bac Kan (Nord) sur la mise en œuvre du Mécanisme forêts et paysans (The Forest and Farm Facility-FFF) dans cette localité.

Le 9 mai, la délégation de la FAO a visité plusieurs modèles de coopératives soutenus par FFF dans le district de Ba Be. Photo: VNA



Rémi Nono Womdim a proposé à Bac Kan d'avoir des politiques pour associer le développement agricole et forestier durable au tourisme agricole et expérientiel, permettant de générer des revenus pour les habitants locaux.

De plus, la province doit intégrer efficacement les programmes et projets de soutien afin que les coopératives puissent pleinement exploiter leurs avantages, créer des produits agricoles, forestiers et touristiques compétitifs.

Dans les temps à venir, la FAO continuera à mettre en œuvre de nombreux programmes pour soutenir les coopératives et les groupes coopératifs de Bac Kan dans le développement de l'agriculture et de la foresterie. Elle se concentre notamment sur le soutien de modèles de production agricole propre associés au développement du tourisme expérientiel, a-t-il ajouté.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Bac Kan, Nong Quang Nhat, a exprimé son souhait de recevoir des suggestions de la FAO au service du développement local de l'agriculture, du tourisme écologique, de l'élaboration de plans de protection et de développement forestier durable.

Bac Kan compte actuellement 374.027,12 hectares de forêt, dont 271.804,94 hectares de forêt naturelle et 102.222,18 hectares de forêt plantée. Elle a atteint un taux de couverture forestière de 73,38% en 2023, le niveau le plus élevé du pays. -VNA/VI