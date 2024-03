La directrice générale de la VNA prononce un discours lors de la 52e réunion du Conseil exécutif de l'OANA

La directrice générale de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) Vu Viet Trang a prononcé un discours sur la manière dont les agences de presse touchent le jeune public lors de la première séance de discussion de la 52e réunion du Conseil exécutif de l'Organisation des agences de presse d'Asie-Pacifique (OANA), qui a ouvert ses portes le 7 mars à Tokyo, au Japon.

Selon Vu Viet Trang, comprendre les caractéristiques et les besoins du public, notamment des jeunes, est l'un des facteurs importants permettant aux organisations médiatiques d'atteindre le bon public, en rendant l'information plus proche des jeunes, en particulier dans le contexte où les jeunes choisissent de plus en plus les réseaux sociaux. pour obtenir des informations plutôt que par les canaux médiatiques traditionnels tels que les journaux imprimés, la télévision ou la radio, et même les sites Web.

Elle a déclaré que, sur la base des exigences du public GenZ et du paysage médiatique récent, VNA a élaboré plusieurs solutions, notamment la diversification du contenu d'information, la distribution via plusieurs canaux et l'intégration de texte avec des images et des vidéos.

De plus, des sujets d'actualité sont organisés parallèlement aux longs métrages documentaires, a-t-elle noté.

Ces solutions permettent aux clients de VNA (organisations médiatiques) d'utiliser facilement les informations de VNA pour produire des produits multimédia adaptés aux préférences du jeune public, a-t-elle ajouté.

Au cours de sa présentation, elle a également présenté les produits journalistiques utilisant la technologie numérique et les canaux d’information sur les plateformes de réseaux sociaux des unités de VNA.

Les agences de presse doivent investir dans le développement de produits médiatiques basés sur la technologie, tout en préservant la valeur fondamentale du journalisme, a déclaré Vu Viet Trang. Ce faisant, les agences de presse peuvent remplir leur devoir de nourrir les habitudes de lecture, de visionnage et d’écoute du jeune public à l’ère de la technologie numérique.

Dans son discours d'ouverture, le président de l'OANA et directeur général de l'Agence de presse de la République islamique (IRNA), Ali Naderi, a affirmé que le thème de la réunion était conforme à la tendance de l'époque alors que les agences de presse tentent de changer pour s'adapter au public à l'ère numérique.

Dans le cadre de l'événement, le groupe de travail tripartite de l'OANA, composé de AA (Turquie), VNA et IRNA (Iran), a annoncé des propositions visant à encourager les entreprises membres à participer aux activités de l'organisation. Le groupe de travail a également proposé d'élargir les prix OANA pour inclure des catégories de photos et d'articles afin d'honorer les journalistes des agences membres de l'OANA.

Les participants ont également discuté des mesures visant à améliorer l'efficacité du partage d'informations, à élargir la coopération dans le cadre de l'OANA et aux questions liées au financement.

En marge de l'événement, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a eu des rencontres séparées avec le président de Kyodo News du Japon, Toru Mizutani, et la directrice générale de l'agence de presse MONTSAME de Mongolie, Sodontogos Erdenetsogt.- VNA/VI