La diplomatie, un levier clé au service des objectifs stratégiques nationaux

Selon lui, en 2025, la situation mondiale a continué d’évoluer rapidement et de manière complexe, marquée par l’imbrication d’opportunités d’époque et par des bouleversements et des instabilités parmi les plus prononcés depuis la fin de la Guerre froide. Sur le plan national, l’ensemble du système politique a fait preuve d’une forte détermination afin d’atteindre les objectifs fixés par le XIIIᵉ Congrès national du Parti, créant ainsi une base solide pour la mise en œuvre des missions stratégiques du XIVᵉ Congrès national du Parti.



S’inscrivant dans les efforts communs de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, les forces chargées des affaires étrangères ont, en 2025, fait preuve du plus haut sens des responsabilités dans l’accomplissement des missions stratégiques, contribuant à renforcer la position et la capacité du pays à entrer dans une nouvelle ère.



En s’alignant sur la ligne directrice de la politique extérieure du XIIIᵉ Congrès national du Parti, le travail extérieur, tant sur les plans bilatéral que multilatéral, a enregistré en 2025 de nombreux résultats importants, contribuant à consolider un environnement pacifique et stable, à mobiliser des ressources et des conditions favorables au développement, et à renforcer la position internationale du pays.



Sur le plan bilatéral, les activités extérieures se sont déroulées de manière dynamique, notamment celles des hauts dirigeants [en 2025, 75 activités des hauts dirigeants ont été organisées, soit une augmentation de 1,5 fois par rapport à l’année précédente], établissant des cadres politiques, des visions et orientations importantes pour les relations. Au cours de l’année, le Vietnam a élevé ses relations avec 17 partenaires, portant à 42 le nombre de pays ayant un partenariat d’au moins le niveau de partenariat global. Le fait marquant de l’année écoulée réside dans le renforcement du caractère substantiel et de l’efficacité des visites de haut niveau, illustré par la signature de près de 350 accords de coopération, soit une augmentation de 2,5 fois par rapport à l’année 2024.



Sur le plan multilatéral, le Vietnam a continué d’affirmer sa confiance, son sens des responsabilités et son engagement fort en faveur du multilatéralisme et du respect du droit international, tout en participant activement aux piliers des institutions multilatérales, notamment l’ASEAN et les Nations Unies.



En 2025, la diplomatie économique a bien rempli sa mission fondamentale et centrale, en étroite adéquation avec les objectifs de développement fixés par le Parti et le gouvernement, notamment l'objectif d'une croissance supérieure à 8 % ainsi que le renouvellement du modèle de développement et l'amélioration de la qualité de la croissance dans une optique rapide et durable. La contribution de la diplomatie économique s'est d'abord manifestée par la capacité à saisir et à anticiper en temps opportun les évolutions de l'économie mondiale ainsi que les nouveaux domaines de développement, fournissant ainsi des éléments d'analyse et de conseil au service de l'orientation et de la conduite de l'action gouvernementale en matière de développement socio-économique.

Les activités de diplomatie économique et de diplomatie scientifique et technologique ont rapidement assimilé et mis en œuvre les grandes orientations du Bureau politique, notamment les Résolutions n° 57, 59, 66, 68 et 70. La diplomatie économique a été efficacement intégrée aux activités de haut niveau de l’action extérieure, permettant d’atteindre un nombre record d’engagements et d’accords dans les domaines correspondant aux besoins et intérêts du pays.



La diplomatie économique a contribué à résoudre les problèmes posés, en conseillant l’élaboration de réponses politiques flexibles, renforçant ainsi la capacité d’adaptation, de résilience et d’autonomie stratégique de l’économie, tout en maintenant la dynamique de croissance. Le volume total des importations et des exportations du pays a dépassé les 900 milliards de dollars, consolidant la position du Vietnam parmi les 15 plus grandes économies commerciales mondiales. Les investissements directs étrangers enregistrés en 2025 ont atteint environ 35,2 milliards de dollars, tandis que les décaissements ont établi un record de près de 23 milliards de dollars.



En 2025, les activités extérieures ont contribué à renforcer la puissance globale du pays à travers la valorisation du soft power, des valeurs culturelles et de l’esprit humaniste. La Stratégie de la diplomatie culturelle à l’horizon 2030 a été mise en œuvre de manière méthodique et professionnelle, à travers de nombreuses activités riches et diversifiées. Le Vietnam a obtenu sept nouvelles distinctions, portant à 77 le nombre total de titres reconnus par l’UNESCO. L’initiative « Décennie internationale de la culture au service du développement durable », adoptée par l’UNESCO, constitue une contribution importante du Vietnam, favorisant le renforcement du lien entre la culture et le développement.

La protection des citoyens a été mise en œuvre de manière opportune et efficace, permettant le rapatriement en toute sécurité de milliers de ressortissants. Les envois de fonds de la diaspora ont atteint un niveau record de plus de 16 milliards de dollars, apportant une contribution concrète au développement national.

En accord avec l’esprit du XIVᵉ Congrès national du Parti, la diplomatie et l’intégration internationale continuent d’affirmer leur rôle pionnier et créatif, contribuant efficacement à la réalisation des objectifs stratégiques du pays dans la nouvelle ère.-VNA/VI