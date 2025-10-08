La diplomatie technologique, axe centrale de la diplomatie écononomique dans la nouvelle ère

La diplomatie scientifique et technologique s’impose désormais avec force, contribuant à stimuler le développement, à garantir la sécurté économique et à renforcer l’autonomie stratégique et technologique du pays.

Elle permet également de tirer pleinement parti des opportunités et des ressources extérieures, ainsi que de promouvoir l’intégration internationale afin de faire de la technologie et de la transformation numérique de véritables moteurs du développement national.

Dans ce contexte, le journal Nhân Dân (Peuple) a réalisé une interview avec la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, sur le rôle pionnier de la diplomatie technologique, considérée comme un axe central de la diplomatie économique du Vietnam dans la nouvelle ère.

Une voie incontournable pour garantir l’autonomie stratégique et promouvoir le développement national

- Dans l’aspiration à devenir un pays technologique aux côtés des grandes puissances du monde, le Vietnam a multiplié les modèles de coopération et les liens internationaux pour concrétiser son ambition de s’imposer comme un acteur incontournable de l’arène technologique mondiale. Quelle est, selon vous, l’importance de la diplomatie scientifique et technologique dans le contexte actuel de transformation numérique et d’intégration internationale de plus en plus profonde du Vietnam ?

Dans la nouvelle phase de développement du pays, on peut affirmer que la diplomatie scientifique et technologique joue un rôle décisif.

La diplomatie doit faire œuvre de pionnier, ouvrir la voie, créer des passerelles et façonner les conditions propices à la réalisation de l’ambition de faire du Vietnam une nation technologique développée et dotée d’une position de plus en plus importante sur la scène internationale.

Premièrement, il faut créer un environnement international favorable pour permettre au Vietnam de réaliser des percées technologiques. La diplomatie doit contribuer à ouvrir des perspectives afin de faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique de nouveaux piliers dans le développement des relations entre le Vietnam et ses partenaires internationaux, dont les partenaires stratégiques et globaux disposant de fortes capacités dans ces domaines.

Rien qu’au cours des huit premiers mois de 2025, près de 40 accords de coopération en matière technologique ont été signés, créant de nouveaux cadres juridiques, de nouvelles ressources et un nouvel espace pour le développement national.

Il est à noter que ces accords sont tous mis en œuvre avec rigueur par les ministères, les localités et les entreprises. Le gouvernement vietnamien, quant à lui, dispose d'un mécanisme de gestion pour garantir une mise en œuvre effective et concrète de ces accords, conformément à la direction du Premier ministre : « Ce qui est dit doit être fait, et ce qui est promis doit être tenu ».

Deuxièmement, attirer les talents et les ressources de haute qualité pour la transformation numérique nationale.

La diplomatie scientifique et technologique vise à connecter la communauté intellectuelle vietnamienne à travers le monde, à mobiliser des experts internationaux et des financements verts, à attirer les technologies de pointe afin de soutenir directement les projets stratégiques du pays.

Chaque accord de coopération, chaque rencontre internationale n’est pas seulement un document officiel, mais bien une porte d’entrée vers l’écosystème mondial de l’innovation.

Troisièmement, affirmer la position et la voix du Vietnam dans la définition des « règles du jeu » mondiales en matière de science, de technologie et de transformation numérique.

À travers sa participation active aux Nations unies, à l’ASEAN, à l’APEC, à l’OMPI ou encore à l’UIT, le Vietnam ne se contente pas de recevoir, mais propose des initiatives et contribue à l’élaboration de normes internationales sur les technologies stratégiques.

L’ambition : devenir « co-créateur des règles du jeu », et non plus simple suiveur.

En résumé, la diplomatie scientifique et technologique est aujourd’hui un pilier de l’action extérieure du Vietnam : elle contribue à stimuler le développement, à garantir la sécurité économique, à renforcer l’autonomie stratégique et technologique, tout en exploitant au maximum les opportunités et ressources extérieures.

Elle accélère l’intégration internationale et fait du numérique et des technologies de pointe de véritables moteurs au service des objectifs de développement national.

- Le 22 décembre 2024, le Politburo a adopté la Résolution n°57-NQ/TW sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale. Le Premier ministre vietnamien a également demandé d’accélérer vigoureusement la diplomatie scientifique et technologique. Pourriez-vous préciser comment le ministère vietnamien des Affaires étrangères concrétise la notion de diplomatie scientifique et technologique ?

« À l’ère de l’intelligence, la science et la technologie deviennent la force motrice essentielle du développement décisif de chaque nation. »

Nous affirmons que, si la diplomatie économique constitue la mission centrale, alors « la diplomatie technologique doit être le fer de lance, le cœur de la diplomatie économique à l’ère nouvelle ».

En mettant en œuvre de manière approfondie la Résolution n° 57-NQ/TW du Politburo et suivant strictement les orientations du Parti, de l’État, du gouvernement et du Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères a, ces derniers temps, coopéré étroitement avec le ministère des Sciences et des Technologies ainsi qu’avec les autres ministères et organismes concernés afin de concrétiser la diplomatie scientifique et technologique (S&T), selon la devise : « penser stratégiquement, agir concrètement, obtenir des résultats tangibles ».

Les principales missions sont mises en œuvre de façon globale et coordonnée autour de cinq axes :

Premièrement, créer et consolider les cadres de coopération stratégique, approfondir la dimension scientifique, technologique et d’innovation avec les partenaires, en particulier les grandes puissances technologiques.

Depuis le début de l’année, la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont devenues des priorités dans près de soixante activités diplomatiques de haut niveau.

Deuxièmement, coopérer régulièrement avec les ministères et secteurs concernés pour examiner et accélérer la mise en œuvre des accords de coopération déjà signés, notamment avec les partenaires stratégiques dans le domaine scientifique et technologique.

Troisièmement, soutenir la mise en relation des collectivités locales, entreprises et universités vietnamiennes avec des partenaires internationaux, mobiliser des ressources mondiales pour développer les hautes technologies et les ressources humaines de qualité.

Le ministère œuvre activement pour établir des liens et convaincre les grands groupes technologiques mondiaux de s’engager à renforcer leurs investissements, à coopérer dans la construction d’un écosystème des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et dans le transfert de technologies au Vietnam.

Plusieurs projets concrets ont déjà été lancés, tels que l’amélioration des capacités du Centre national d’innovation, financée à hauteur de 51 milliards de dôngs par le Japon.

Quatrièmement, connecter l’intelligence vietnamienne au monde, élargir les réseaux et attirer les experts ainsi que les intellectuels vietnamiens de l’étranger.

Tous les pays multiplient les politiques audacieuses afin d’attirer les « cerveaux ».

Cette compétition impose au Vietnam une équation urgente : comment non seulement retenir les talents nationaux, mais aussi séduire les élites scientifiques du monde entier ainsi que les Vietnamiens talentueux vivant à l’étranger.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a présidé à l'organisation réussie de plusieurs événements de grande envergure mobilisant les experts vietnamiens de la diaspora, tels que la Conférence-rencontre avec les intellectuels et scientifiques 2025, la Conférence nationale sur le développement scientifique et technologique révolutionnaire présidée par le secrétaire général du Parti, et la Conférence sur l'exploitation des ressources de la diaspora pour promouvoir les relations Vietnam et l’UE.

Ces actions ont permis de consolider un réseau de plus de 30 associations d'intellectuels dans des zones stratégiques et de former un réseau de plus de 80 experts en haute technologie, jetant ainsi les bases du Réseau mondial de talents du Vietnam.

Cinquièmement, le ministère intensifie son travail de recherche et de conseil stratégique auprès du Parti, de l'État et du Gouvernement, en détectant rapidement les nouvelles tendances telles que l'intelligence artificielle, l'économie numérique, l'industrie des terres rares ou la gouvernance des données.

L'objectif est de nous assurer que nous « ne suivons pas, mais marchons ensemble, et que, dans certains domaines, nous nous efforçons de prendre de l'avance ».

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères dirige et coordonne, en collaboration avec le ministère des Sciences et des Technologies et d’autres ministères concernés, l'élaboration de plans et de stratégies pour intensifier la coopération internationale de manière rigoureuse, ciblée et prioritaire dans les domaines des technologies stratégiques, des semi-conducteurs, de l'IA et de la formation de ressources humaines de haute qualité.

Conférence sur la mobilisation des ressources de la diaspora pour renforcer les relations Vietnam-UE. Photo : VNA

La diplomatie sera un pont pour la science, la technologie et l’innovation entre le monde et le Vietnam

- Madame la vice-ministre, outre ces résultats impressionnants, il y a certainement de nombreuses difficultés et défis. Quels sont les principaux obstacles ?

Tout chemin est semé d'embûches. Nous identifions clairement les trois plus grands défis actuels : Le contexte géopolitique complexe. La tendance à la politisation et à la sécurisation de la coopération économique, la dissociation et la fragmentation des marchés, deviennent de plus en plus évidentes, en particulier dans le domaine des hautes technologies.

Cela crée des obstacles et des pressions considérables. L'accès aux technologies de base et aux technologies sources devient de plus en plus difficile.

La course mondiale aux talents.

Nous devons faire face à une concurrence féroce avec de nombreux autres pays pour attirer et retenir les experts et scientifiques exceptionnels, en particulier les intellectuels vietnamiens vivant à l'étranger.

Une enquête mondiale menée par PwC (en février 2025) a révélé que 66 % des dirigeants d'entreprise n'embaucheront pas de candidats manquant de compétences en IA.

Lever les goulets d’étranglement institutionnels et renforcer la capacité d’exécution

Le Vietnam a consenti de nombreux efforts pour lever les obstacles institutionnels, favorisant ainsi le développement et la coopération internationale dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.

La Résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale constitue une avancée majeure.

Pour exploiter pleinement les opportunités offertes par la coopération internationale, il est indispensable de poursuivre plus résolument les réformes, de lever les barrières institutionnelles et de transformer les institutions en un véritable avantage compétitif. Dans le même temps, il faut accorder une attention particulière au renforcement des capacités d’exécution à tous les niveaux : ministères, secteurs et collectivités locales.

Quatrième session du Comité mixte Vietnam – Japon sur la coopération scientifique et technologique. Photo : VGP

La diplomatie scientifique et technologique, une voie incontournable

- Selon vous, dans la période à venir, quelles orientations de rupture le ministère des Affaires étrangères entend-il adopter pour continuer à promouvoir ce domaine essentiel ?

Plus la situation est difficile, plus nous voyons clairement que la diplomatie scientifique et technologique n’est pas une option, mais une voie incontournable.

Avec l’esprit de « transformer les défis en opportunités », le ministère vietnamien des Affaires étrangères continuera d’accompagner les ministères, les secteurs, les collectivités locales, les entreprises, les instituts et les universités afin de mettre en œuvre de manière vigoureuse la diplomatie scientifique et technologique, selon sept orientations stratégiques :

1. Renforcer le contenu de la coopération scientifique, technologique et en matière d’innovation dans toutes les activités diplomatiques, en particulier au niveau des échanges de haut niveau.

Promouvoir l’établissement de nouveaux cadres de partenariat en science, technologie et innovation, et faire de ces domaines un axe central des partenariats existants.

Cela concerne aussi bien les grandes économies que les économies émergentes et les groupes technologiques de premier plan, avec une concentration sur les secteurs stratégiques : biotechnologie, nouvelles énergies, matériaux avancés, technologies quantiques, robotique et automatisation...

2. Coordonner efficacement la mise en œuvre des accords de coopération conclus avec des partenaires stratégiques tels que les États-Unis, la Chine, le Japon, la République de Corée, Singapour et certains pays de l’UE.

L’accent est mis sur la recherche et le développement, le transfert de technologie, la formation et le développement des ressources humaines, notamment dans les domaines des hautes technologies, des sciences fondamentales et des technologies de base.

3. Renforcer la mobilisation des ressources internationales, des ressources financières vertes et du transfert de technologie.

Attirer les investissements dans des projets clés, innovants et de grande envergure, liés au transfert de technologie et à la formation des ressources humaines.

Renforcer parallèlement la participation des entreprises vietnamiennes à la chaîne de valeur des grandes entreprises mondiales.

4.Mettre en œuvre de façon concertée la Résolution n°57-NQ/TW sur les avancées scientifiques, technologiques et l’innovation, ainsi que la Résolution 68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée.

Maintenir un dialogue régulier avec les entreprises nationales, identifier rapidement leurs besoins et apporter sans délai des réponses pour accompagner leur transformation numérique, conformément à l’esprit de « protection, encouragement et promotion » de l’économie privée, tel que défini par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm.

5. Intensifier la diplomatie des talents, renforcer les liens avec les intellectuels vietnamiens du monde entier et attirer des experts internationaux dans l’enseignement, la recherche et le transfert de technologies.

Créer un Réseau mondial des talents vietnamiens et mobiliser des spécialistes étrangers, ainsi que de véritables « architectes en chef » capables de piloter de grands projets technologiques au Vietnam.

6. Proposer de manière proactive et promouvoir des initiatives de coopération, participer à la définition de nouveaux cadres juridiques en matière de science, technologie et innovation au sein de mécanismes multilatéraux tels que l’ONU, l’ASEAN, l’APEC, l’UNESCO, le P4G et la coopération du Mékong.

7. Former une équipe de diplomates spécialisés en technologie de pointe. Chaque représentation vietnamienne à l’étranger deviendra un « pont scientifique et d’innovation » dans le pays hôte.

La session de discussion au niveau ministériel sur le thème "Innovation financière et stratégie de mobilisation des capitaux pour une croissance verte mondiale". Photo: VGP

Le développement scientifique et technologique est un long parcours nécessitant l’engagement déterminé de l’ensemble du système politique et de la population

Le secteur diplomatique s’engage à continuer de jouer un rôle de premier plan, en servant de lien solide et efficace, transformant les connaissances et ressources mondiales en force endogène, contribuant ainsi au développement scientifique et technologique du Vietnam, à l’amélioration de la compétitivité nationale et au renforcement de la position du pays sur la scène internationale, afin de concrétiser les deux objectifs centenaires et l’aspiration à construire un Vietnam puissant et prospère.

Mobiliser les ressources intellectuelles de la diaspora vietnamienne pour le développement national

- La communauté vietnamienne à l’étranger compte un grand nombre d’intellectuels, experts et scientifiques travaillant dans des centres technologiques à travers le monde. Quelles actions le ministère des Affaires étrangères a-t-il prises, prend-il et prévoit-il de prendre pour mobiliser, connecter et tirer pleinement parti de cette ressource au service du développement et de l’avancée scientifique et technologique du Vietnam ?

La participation des intellectuels et experts vietnamiens à l’étranger, représentant environ 10 à 12 % des plus de six millions de Vietnamiens de la diaspora, est essentielle pour atteindre les objectifs nationaux en matière de développement scientifique et technologique.

Il s’agit d’une précieuse ressource intellectuelle, toujours prête à accompagner et à renforcer le dynamisme du pays.

L’avantage de cette communauté intellectuelle réside dans son haut niveau de compétence et son expérience approfondie à l’international, regroupant deux principaux profils : d’une part, les intellectuels vietnamiens formés dans le pays avant de poursuivre leurs études et carrières dans des centres scientifiques et technologiques de premier plan ; d’autre part, la jeune génération d’intellectuels vietnamiens née et élevée à l’étranger, bénéficiant d’une éducation avancée.

Les intellectuels vietnamiens de l’étranger jouissent d’un prestige croissant dans leurs pays de résidence, nombre d’entre eux occupant des postes clés tels que professeurs d’université, chefs de groupe de recherche ou ingénieurs en chef dans de grandes entreprises technologiques.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères ne cesse de renouveler le contenu et les modalités d’organisation des activités à l’intention de la diaspora, en mettant en œuvre de nombreuses mesures, politiques et solutions afin de mobiliser au maximum l’intelligence des Vietnamiens du monde entier au service du développement national.

Parmi celles-ci figurent l’organisation de forums et de conférences de mise en relation des intellectuels vietnamiens à l’échelle mondiale ; la coordination avec les ministères et organismes concernés pour proposer l’amélioration du cadre juridique et des politiques incitatives afin d’attirer les intellectuels vietnamiens à revenir travailler au pays.

Un exemple récent est l’adoption de la Loi modifiant la nationalité, qui assouplit les conditions d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité vietnamienne tout en permettant de conserver une nationalité étrangère, répondant ainsi aux aspirations légitimes et profondes des Vietnamiens à l’étranger.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères continuera de coopérer étroitement avec les ministères et organismes concernés pour mettre en œuvre des solutions en vue de mobiliser plus efficacement les ressources intellectuelles de la diaspora vietnamienne au profit du développement national :

Premièrement, poursuivre l’amélioration du cadre juridique en matière de mécanismes et de politiques destinés à attirer et valoriser les ressources des experts et intellectuels vietnamiens à l’étranger.

Bien que les politiques aient connu de nombreuses améliorations, des obstacles psychologiques et administratifs freinent encore certains intellectuels vietnamiens de l’étranger dans leur volonté de revenir contribuer au pays.

Il s’agit, par exemple, des procédures administratives relatives à la reconnaissance des titres académiques et universitaires, des démarches complexes pour l’obtention de brevets ou la protection de la propriété intellectuelle, ou encore des formalités longues et peu flexibles pour créer des instituts de recherche ou des laboratoires.

Par ailleurs, l’environnement de travail ainsi que les politiques de recrutement et d’incitation demeurent limités.

Le ministère des Affaires étrangères poursuivra sa coopération avec le ministère des Sciences et des Technologies, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Éducation et de la Formation, le ministère de la Justice et les autres ministères et organismes concernés afin d’élaborer des plans de valorisation et des mécanismes incitatifs concernant les grilles salariales, le logement et les politiques de récompense.

L’objectif est d’attirer les experts et scientifiques de la diaspora les plus éminents à revenir occuper des postes de direction dans les établissements publics, les organisations scientifiques et technologiques, ainsi que dans les projets scientifiques et technologiques d’importance nationale.

Deuxièmement, renforcer l’action d’information à destination de la communauté vietnamienne à l’étranger.

À travers les échanges, il ressort que les intellectuels de la diaspora manquent encore d’informations actualisées sur les réformes juridiques récentes menées au Vietnam, ce qui entraîne un écart de perception et un certain scepticisme quant à la stabilité et à la transparence de l’environnement de travail dans le pays.

Troisièmement, instaurer un mécanisme de « commandes » précises à l’intention de la diaspora.

Les intellectuels vietnamiens de l’étranger indiquent que le pays devrait indiquer des sujets précis pour qu’ils puissent y contribuer, ainsi que préciser le processus de réception, de traitement et de retour d’information concernant leurs apports.

Ils soulignent également que leur contribution n’implique pas nécessairement un retour physique au pays, mais peut se faire à distance par le transfert de savoir-faire, d’expériences ou par la mise en relation avec des experts dans les domaines dont le pays a besoin, à condition qu’il y ait des commandes claires.

C’est pourquoi le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec les organismes compétents, élaborera des commandes précises à l’intention des Vietnamiens à l’étranger et en informera les représentations vietnamiennes à l’étranger ainsi que les associations de Vietnamiens à l’étranger afin que les experts et intellectuels de la diaspora puissent contribuer selon leurs compétences et leurs conditions. – NDEL/VNA/VI