La diplomatie soutient l’expansion des entreprises vietnamiennes en Indonésie

Les stands vietnamiens ont attiré l'attention de nombreux acheteurs et distributeurs lors du salon SIAL Interfood 2025 à Jakarta, en Indonésie. Photo : VNA

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, a tenu dimanche 13 mars une réunion en ligne avec des représentants d’entreprises vietnamiennes implantées en Indonésie afin d’échanger des orientations et de discuter des mesures visant à renforcer les liens économiques et commerciaux ainsi que le partenariat stratégique global entre les deux pays.



L’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, des responsables de certaines unités du ministère des Affaires étrangères et des représentants d’entreprises opérant sur le marché indonésien, telles que Vietnam Airlines, VietjetAir, Vingroup, TH Truemilk, FPT, Mobile World, Thành Thành Công - Biên Hoa et CT Group, ont assisté à la réunion.



Au cours de cette réunion, le vice-ministre Nguyên Manh Cuong a salué les efforts et la détermination des entreprises vietnamiennes à développer leurs investissements et leurs activités commerciales en Indonésie. Il a également réaffirmé que ces dernières années, le ministère vietnamien des Affaires étrangères avait attaché de l’importance à la diplomatie économique et à la diplomatie du développement.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, s’exprime lors de la réunion. Photo diffusée par la VNA

Le responsable a exhorté les entreprises à jouer un rôle pionnier et novateur dans le renforcement de la connectivité et de la coopération efficace entre les deux économies, afin de générer des avantages concrets pour les populations vietnamienne et indonésienne et de contribuer au développement de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique global bilatéral.



Conformément à l’esprit de la résolution du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, le ministère des Affaires étrangères continuera d’accompagner les entreprises vietnamiennes, notamment en promouvant les opportunités de coopération commerciale et en aidant les entreprises à les traduire en résultats concrets sur les marchés internationaux et régionaux, y compris le marché indonésien.

Les représentants d'entreprises participant à la réunion. Photo diffusée par la VNA

Sur la base de l’amitié traditionnelle qui unit le Vietnam et l’Indonésie depuis 70 ans, et notamment grâce à l’élévation de leurs relations au rang de partenariat stratégique global en mars 2025, la coopération économique entre les deux pays a connu un fort développement ces dernières années.



Les échanges bilatéraux ont atteint 17,2 milliards de dollars américains en 2025, se rapprochant ainsi de l’objectif de 18 milliards de dollars américains fixé pour 2028. Dans le secteur du tourisme, le nombre de visiteurs indonésiens au Vietnam a atteint 203.000, soit plus du double du nombre enregistré avant la pandémie de Covid-19. – VNA/VI