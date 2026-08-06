La diplomatie scientifique et technologique est appelée à devenir un levier majeur du développement national, en contribuant à renforcer les capacités d'innovation, à favoriser la maîtrise des technologies stratégiques et à accroître la compétitivité du Vietnam dans un contexte de profonde mutation technologique mondiale. Tel a été le message central de la session intitulée « La diplomatie scientifique et technologique au service du développement national », organisée le 5 août à Hanoï dans le cadre de la 33e Conférence diplomatique.

Des délégués assistent à la session sur la diplomatie scientifique et technologique contribuant au renforcement des capacités nationales de développement, organisée dans le cadre de la 33e Conférence diplomatique. (Photo : VNA)

La réunion, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, et le ministre de la Sécurité publique, Lương Tam Quang, a réuni des représentants de ministères, de collectivités locales, d'instituts de recherche, d'universités, d'entreprises technologiques, ainsi que les chefs des représentations diplomatiques vietnamiennes à l'étranger et plus de 500 participants issus des milieux scientifique, universitaire et économique.



Les discussions ont porté sur les besoins du Vietnam en matière de coopération internationale dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique, ainsi que sur les moyens de renforcer le rôle du réseau diplomatique vietnamien dans l'accompagnement des priorités nationales de développement.



Dans son allocution d'ouverture, Lê Hoài Trung a souligné que la diplomatie scientifique et technologique constituait désormais l'un des piliers d'une diplomatie au service du développement. Selon lui, elle joue un rôle essentiel pour ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, créer un environnement international favorable au développement des capacités scientifiques et technologiques du pays, faciliter l'accès aux technologies stratégiques, renforcer la sécurité technologique et accroître la position du Vietnam dans le nouvel ordre technologique mondial.



Le ministre a rappelé plusieurs résultats obtenus ces dernières années. Le Vietnam a notamment approfondi ses partenariats avec de grands centres mondiaux de recherche et d'innovation, élargi les possibilités de coopération dans la recherche scientifique, l'innovation, la transformation numérique et les technologies stratégiques. La diplomatie vietnamienne a également contribué à rapprocher le pays des grandes entreprises technologiques, des universités, des instituts de recherche et des fonds d'investissement internationaux, ouvrant de nouvelles perspectives dans les domaines de la recherche-développement, de la formation des ressources humaines et des investissements technologiques.



Par ailleurs, les représentations vietnamiennes à l'étranger ont activement soutenu les collectivités locales, les entreprises, les universités et les instituts de recherche dans leur recherche de partenaires internationaux et leur intégration aux chaînes de valeur technologiques mondiales. Elles ont également contribué à renforcer les liens avec les scientifiques et experts vietnamiens établis à l'étranger afin de mobiliser davantage leurs compétences au service du développement national.



Tout en saluant ces avancées, Lê Hoài Trung a estimé que la priorité ne consistait plus uniquement à multiplier les accords de coopération, mais à identifier avec précision les besoins de développement du pays, à choisir les partenaires et les technologies les plus adaptés et à transformer les engagements internationaux en véritables capacités endogènes.



Les débats ont mis en évidence la nécessité pour le Vietnam de maîtriser les technologies stratégiques afin de créer de nouveaux moteurs de croissance. Les participants ont également insisté sur l'importance de mettre en œuvre efficacement la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique relative au développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique.



Les représentants des collectivités locales et des entreprises ont évoqué leurs besoins en matière d'attraction d'investissements de haute technologie, de coopération avec les fonds d'investissement internationaux, de soutien aux start-up innovantes et de développement d'une plateforme nationale d'intelligence artificielle. Les chefs des missions diplomatiques vietnamiennes ont, pour leur part, partagé leurs analyses sur les évolutions du paysage technologique mondial, la concurrence internationale dans ce domaine, les politiques de contrôle des exportations et leurs conséquences sur l'accès du Vietnam aux technologies de pointe.



Les participants ont proposé de renforcer les partenariats avec les pays et les entreprises disposant d'un savoir-faire dans les technologies stratégiques, de développer les réseaux d'experts vietnamiens à l'étranger, d'aider les entreprises vietnamiennes à intégrer plus profondément les chaînes d'approvisionnement mondiales et d'instaurer un mécanisme permanent de coordination entre le ministère des Affaires étrangères, les ministères concernés, les collectivités locales, les instituts de recherche, les universités et les entreprises.



Clôturant les travaux, le ministre de la Sécurité publique, Lương Tam Quang, a souligné que la diplomatie scientifique et technologique jouait un rôle essentiel dans la mise en œuvre des grandes orientations stratégiques du Parti et de l'État, notamment celles définies dans les Résolutions n°57, n°59 et n°06.



Il a appelé à une évolution profonde des approches, invitant à passer d'une logique de recherche d'aides et de financements à une coopération mutuellement bénéfique, ainsi que d'une stratégie centrée sur l'attraction des capitaux à une démarche privilégiant les connaissances, les technologies et l'innovation.



Le ministre a également demandé au ministère des Affaires étrangères et aux représentations vietnamiennes à l'étranger de renforcer leur rôle de passerelle technologique en développant des réseaux de partenaires, d'experts, d'universités, d'instituts de recherche et de fonds d'investissement, tout en constituant des bases de données sur les technologies stratégiques et les compétences disponibles dans chaque pays.



Selon lui, les représentations diplomatiques devront également intensifier leur soutien aux entreprises vietnamiennes souhaitant accéder aux chaînes de valeur mondiales, tout en mobilisant les ressources de la communauté des experts vietnamiens à l'étranger.



Lương Tam Quang a enfin souligné que la diplomatie scientifique et technologique relevait de la responsabilité de l'ensemble du système politique. Le ministère des Affaires étrangères et les missions diplomatiques sont appelés à jouer un rôle moteur dans la recherche de partenaires et la promotion de la coopération internationale, tandis que les ministères, les collectivités locales, les instituts de recherche, les universités et les entreprises doivent renforcer leurs capacités d'innovation et d'appropriation des technologies afin de transformer les opportunités internationales en moteurs durables du développement national.- VNA/VI