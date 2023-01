La diplomatie populaire doit servir le développement socio-économique national

L’ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, a souligné les réalisations de la diplomatie populaire en 2022 et son rôle au service du développement socio-économique national.



Dans une interview accordée récemment à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadrice Nguyen Phuong Nga a affirmé qu’en 2022, la diplomatie populaire avait connu une année très réussie et que la plupart de ses grandes missions avaient été accomplies.



L’Union des organisations d’amitié du Vietnam a participé et présidé de nombreuses activités remarquables tant au niveau bilatéral que multilatéral, avec des formes et des échelles diverses, dont les activités dans le cadre de l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam 2022, de l’Année d’amitié Vietnam-Cambodge 2022, la célébration des 50 ans des relations diplomatiques Vietnam-Inde, Vietnam-Autriche et du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-République de Corée.

Le président Nguyen Xuan Phuc remet des cadeaux à des délégués du 22e Congrès du Conseil mondial de la paix à Hanoï. Photo: VNA



Le Vietnam a accueilli pour la première fois le 22e Congrès du Conseil mondial de la paix, apportant des contributions actives et responsables aux activités de ce Conseil et au développement des mouvements de paix dans le monde.

La cohésion entre les organes centraux et locaux constituait l'un des points forts de la diplomatie populaire en 2022. Des activités d'amitié, de paix et de solidarité entre les peuples ont été organisées non seulement au sein des agences et organisations d'amitié au niveau central, mais aussi dans de nombreuses localités à travers le pays, a-t-elle souligné.



L’ambassadrice Nguyen Phuong Nga a également partagé des expériences et des leçons tirées en 2022, notamment la nécessité de bien saisir et d’appliquer de manière créative et flexible la politique extérieure du Parti, en particulier les options et lignes directives adoptées lors du 13e Congrès du Parti.



Les politiques de diplomatie populaire doivent être effectuées de manière harmonieuse, répondant à la fois aux intérêts nationaux et contribuant en même temps aux intérêts communs de l'humanité, pour le progrès, la justice et le développement durable, a-t-elle ajouté.

Un spectacle en l'honneur du 55e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge. Photo: VNA



L’Union des organisations d’amitié du Vietnam a fixé le thème de 2023 qui est "Une diplomatie populaire au service du développement socio-économique national". La diplomatie populaire doit jouer le rôle de pionnier dans la création et le maintien d'un environnement pacifique et stable, la mobilisation de ressources extérieures au service du développement national et contribuer à l'amélioration de la position et du prestige du Vietnam sur la scène internationale, a-t-elle conclu. -VNA/VI