La diplomatie parlementaire, un pont durable dans les relations franco-vietnamiennes

À l’occasion de la visite de travail en France de Mme Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, et de sa participation à la 50ᵉ session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) à Paris, Mme Anne Le Hénanff, présidente du Groupe d’amitié France-Vietnam à l’Assemblée nationale française, a accordé une interview au correspondant à Paris de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), au cours de laquelle, elle a partagé ses réflexions sur les relations parlementaires entre les deux pays, notamment dans le contexte où les relations bilatérales ont été portées au niveau de partenariat stratégique intégral.

Comment évaluez-vous l’état actuel des relations parlementaires franco-vietnamiennes, dans le contexte où les relations bilatérales ont été élevées au niveau de partenariat stratégique intégral ?

L’annonce, en octobre 2024, de l’établissement d’un partenariat stratégique intégral entre la France et le Vietnam par le Président de la République, Emmanuel Macron, et le Secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Monsieur Tô Lâm, constitue un tournant majeur. Elle traduit une reconnaissance mutuelle de la confiance, de la constance et de l’ampleur de notre coopération.

En tant que présidente du Groupe d’amitié France-Vietnam à l’Assemblée nationale, je peux confirmer que cette dynamique se reflète dans l’intensification des échanges entre nos deux Parlements. Un véritable intérêt pour le Vietnam s’affirme en France, nourri par des déplacements réguliers de délégations, un dialogue politique structuré et un appui réciproque dans les enceintes internationales, notamment au sein de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, à laquelle j’appartiens.

Cet engagement se traduit concrètement. Le Président de la République Emmanuel Macron s’est rendu au Vietnam le 27 mai dernier accompagné d’une délégation, et plusieurs visites ministérielles ont récemment eu lieu (Transports, Numérique, Commerce extérieur…). À l’Assemblée nationale, nous avons également eu l’honneur d’accueillir le Premier ministre vietnamien le mois dernier. La venue de Mme Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, s’inscrit dans cette dynamique d’échanges de haut niveau. Ces visites illustrent la volonté partagée d’approfondir notre partenariat et de bâtir des passerelles durables entre nos deux pays.

Pourriez-vous nous parler de la relation de coordination entre les groupes d’amitié France-Vietnam ? Quelles sont les initiatives de coopération notables entre les deux groupes et les domaines prioritaires pour l’avenir ?

La coordination entre les groupes d’amitié France-Vietnam est excellente et s’inscrit dans une relation de travail sincère. Avec mon collègue sénateur Alain Cadec, président du groupe d’amitié France-Vietnam au Sénat, nous travaillons en concertation et sommes animés par les mêmes sujets. Depuis 2022, date à laquelle j’ai commencé à présider le groupe d’amitié, je peux témoigner de la dynamique entre nos deux pays. Nous avons eu différentes occasions de recevoir des parlementaires vietnamiens à Paris et d’échanger lors réunions de travail communes, notamment lors du déplacement du Président de la République, Emmanuel Macron, au Vietnam, auquel j’ai participé.

De nombreux sujets nous animent et le dialogue ne cesse de s’approfondir autour de nombreux enjeux d’intérêt commun et de coopération : la santé, le climat, la culture, la décentralisation, l’énergie, la francophonie, …

Enfin, je voudrais rendre hommage au rôle déterminant de Madame Nguyen Thuy Anh, mon homologue présidente du groupe d’amitié Vietnam-France, dont l’engagement a largement contribué au rapprochement entre nos deux institutions parlementaires. Son action est précieuse et je me réjouis de poursuivre ce travail à ses côtés. Ainsi, j’appelle de mes vœux que la diplomatie parlementaire continue de remplir son rôle à travers des échanges réguliers témoignant de l’amitié entre nos deux pays.

Par ailleurs, j’ai le plaisir d'accueillir, du 6 au 8 juillet 2025, une délégation parlementaire vietnamienne pour travailler sur nos sujets communs. À cette occasion, la présence de Mme Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, renforcera la portée de nos travaux. L’enjeu aujourd’hui est de structurer davantage ces coopérations autour de priorités partagées : adaptation au changement climatique, transformation numérique, coopération dans le domaine de la santé et relance de l’enseignement de la langue française, aujourd’hui en net recul au Vietnam. C’est une tendance que nous souhaiterions inverser.

Mme Anne Le Hénanff, présidente du Groupe d’amitié France-Vietnam à l’Assemblée nationale française. Photo : VNA

Quels sont, selon vous, les principaux défis pour les relations parlementaires entre nos deux pays, et quelles sont vos attentes pour les années à venir ?

De par mes échanges réguliers avec le groupe d’amitié et les ambassadeurs des deux pays, S.E.M. Olivier Brochet, ambassadeur de France au Vietnam et S.E.M Dinh Toan Thang, ambassadeur du Vietnam en France, je suis pleinement consciente des défis majeurs qui jalonnent aujourd’hui la relation franco-vietnamienne.

Parmi eux, la ratification par la France de l’accord de protection des investissements (EVIPA) demeure un enjeu central. Cet accord, signé entre le Vietnam et l’Union européenne, est vivement attendu par notre partenaire vietnamien. Il offrirait un cadre sécurisé et prévisible aux entreprises européennes souhaitant investir au Vietnam, dans un contexte d’ouverture croissante de son économie. La visite du Président de la République en mai dernier l’a d’ailleurs illustré de manière éloquente : plus de 9 milliards d’euros de projets ont été annoncés dans des secteurs clés tels que l’aéronautique, l’énergie ou encore le ferroviaire. L’entrée en vigueur de l’EVIPA permettrait d’accompagner et de consolider cette dynamique, tout en renforçant la présence économique française dans une région stratégique. Je me mobilise fortement afin de le faire inscrire très rapidement à l’ordre du jour du Parlement français.

Au-delà de l’économie, d’autres sujets cruciaux nourrissent notre dialogue bilatéral. La question de la pêche, notamment en mer de Chine méridionale, est un sujet de préoccupation partagée, tant en matière de souveraineté que de durabilité environnementale.

La francophonie constitue également un axe structurant de notre coopération qui nous est particulièrement chère. Présente dans les sphères éducative, diplomatique et culturelle, elle est un vecteur puissant de rapprochement entre nos sociétés.

Dans le contexte géopolitique international actuel, marqué par de nombreux bouleversements, et à l’occasion de la 50ᵉ session plénière de l’APF à Paris, quel rôle peut jouer la diplomatie parlementaire dans la promotion des relations franco-vietnamiennes, notamment dans les domaines du changement climatique, de la transformation numérique et de la coopération économique ?

Dans le contexte géopolitique actuel, je suis convaincue que la diplomatie parlementaire a un rôle essentiel à jouer. Elle permet d’instaurer des liens directs, humains et durables. Dans des domaines clés tels que le climat, le numérique ou encore l’économie, les parlementaires ont toute leur place pour faire progresser l’agenda bilatéral. Ils peuvent porter des messages politiques forts, encourager certaines coopérations stratégiques et soutenir la ratification d’accords majeurs, comme l’EVIPA.

La 50ᵉ session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), qui se tient à Paris, constitue à cet égard une formidable opportunité. Elle permet de renforcer la voix des pays francophones d’Asie, au premier rang desquels le Vietnam, pilier engagé de la francophonie dans la région.

Le recul préoccupant de l’apprentissage du français au Vietnam appelle une réponse collective. Le soutien à l’enseignement bilingue, la formation des enseignants et le développement des échanges universitaires sont autant de leviers sur lesquels nous devons agir. Là encore, les parlementaires ont un rôle moteur à jouer.

Cet événement est aussi une belle occasion de multiplier les rendez-vous bilatéraux et internationaux, de vérifier la convergence de nos priorités avec celles de nos partenaires, et de faire entendre des messages politiques clairs en faveur d’une francophonie active et inclusive.

À l’occasion de la visite du vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, quel message souhaitez-vous adresser au Parlement et au peuple vietnamien ? Avez-vous des projets de visite au Vietnam prochainement ?

Je souhaite adresser au Parlement et aux Vietnamiens un message d’amitié sincère, de respect profond et de coopération renforcée. Nous partageons une histoire commune forte et ancienne.

La participation de la France, pour la première fois, à la commémoration du 70ᵉ anniversaire de la bataille de Diên Biên Phu, en mai 2024, à laquelle j’ai eu l’honneur de me rendre aux côtés du ministre des Armées, Monsieur Sébastien Lecornu, en est une illustration marquante. Elle symbolise notre volonté partagée de construire une relation durable.

Je me suis rendue au Vietnam en mai dernier avec le Président de la République et j’envisage de revenir en 2026 dans le sud du pays. Dans l’attente, je me réjouis de la venue de la délégation parlementaire vietnamienne, du 6 au 9 juillet, et de celle de la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Mme Nguyen Thi Thanh, que j’ai par ailleurs hâte de rencontrer. Leur visite, attendue depuis un an mais reportée en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale française du 9 juin 2024, est très attendue. Les parlementaires vietnamiens sont toujours les bienvenus en France, et tout particulièrement à l’Assemblée nationale.

L’ambition annoncée du Vietnam pour les années à venir, la forte croissance économique et nos liens amicaux sont des atouts pour concrétiser une relation bilatérale renforcée et je compte bien m’y employer en tant que présidente du groupe d’amitié France-Vietnam. -VNA