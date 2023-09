La diplomatie parlementaire constitue un rouage essentiel de la coopération franco-vietnamienne, selon la députée Anne Le Hénanff

La rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président français Emmanuel Macron en France en novembre 2021.Photo : VNA

À l'occasion du 10e anniversaire de la signature du Partenariat stratégique Vietnam – France, la députée Anne Le Hénanff, présidente du Groupe d'amitié France – Vietnam au sein de l’Assemblée nationale française, a partagé avec le journaliste de la VNA les acquis de ce partenariat.

Pourriez-vous évaluer les changements quantitatifs et qualitatifs, au cours de ces 10 dernières années, dans les relations de partenariat stratégique France - Vietnam ?

L’année 2023 marque le dixième anniversaire du partenariat stratégique entre la France et le Vietnam. L’objectif de ce partenariat est, depuis le début, de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment en matière de défense, de politique économique, de culture et d’éducation.



Il faut se réjouir que, depuis 2013, les relations diplomatiques entre nos deux pays n’aient jamais faibli. Bien plus, elles ont été marquées par de nombreux échanges de très haut niveau qui ont permis au partenariat stratégique de se renouveler.

La dernière évolution marquante remonte à la visite en France du Premier ministre M. Pham Minh Chinh en novembre 2021. A cette occasion, une déclaration conjointe, devenue le document de référence pour la relation bilatérale, a été adoptée. Elle insiste tout particulièrement sur la nécessité d’approfondir le partenariat stratégique conclu en 2013. Cette déclaration s’est rapidement déclinée en réalisations très concrètes.

Je ne donnerai qu’un exemple, celui du changement climatique, qui constituait l’une des priorités de la déclaration conjointe. Je me félicite que la France se soit pleinement mobilisée aux côtés du Vietnam pour la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (PTEJ) conclu fin 2022 entre le Vietnam et ses partenaires du G7.

Ce Partenariat soutiendra le Vietnam dans son action pour atteindre l’objectif ambitieux de neutralité climatique d’ici 2050 qu’il s’est fixé et pour accélérer la transition entre les combustibles fossiles et une énergie propre. Dans le cadre de ce partenariat, la France, au travers de l’Agence française pour le développement (AFD), s’est engagée à mobiliser 500 millions d’euros d’ici 3 à 5 ans pour développer des projets destinés à accélérer la transition écologique.

Nous avons eu la chance d’auditionner très récemment l’AFD dans le cadre du groupe d’amitié France-Vietnam et elle nous a appris que plus de 70 millions d’euros ont déjà été engagés !

J’aime beaucoup cet exemple du changement climatique car il illustre très bien la manière dont le partenariat stratégique est tourné vers l’avenir et comment les priorités fixées au plus haut niveau se déclinent en actions très concrètes.

J’ai choisi de vous parler du changement climatique mais nous aurions pu trouver de nombreux autres exemples en matière de santé, d’éduction, d’infrastructure ou encore de sécurité et de défense.

Que pensez-vous du potentiel de coopération entre les deux pays, tant dans les relations bilatérales que dans la coordination sur la scène internationale et dans les forums multilatéraux ?

Le potentiel de coopération entre nos deux pays est très grand et a la chance de s’appuyer sur des relations à la fois anciennes et solides. J’aime rappeler que la France a été l’un des premiers pays occidentaux à soutenir l’ouverture et le développement du Vietnam et y a déployé une très forte coopération en matière d’aide au développement.

Je crois qu’il y a plusieurs raisons d’être très optimiste pour la coopération bilatérale entre nos deux pays.

D’une part, les autorités des deux pays ont, à plusieurs reprises, montré que leur ambition était très grande. La déclaration conjointe de novembre 2021 en témoigne ! Sans volonté politique, rien ne se fait. Or, ici, la volonté politique est très forte.

D’autre part, les espaces d’échange sont très nombreux et permettent à la coopération bilatérale de continuer à se développer. Au plus haut niveau, il existe un dialogue très régulier entre les autorités, par exemple dans les domaines économique ou stratégique et de défense. Les relations bilatérales se nourrissent également des liens très denses entre les collectivités territoriales, qui se réunissent autour des assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne. La dernière édition a eu lieu en avril dernier, à Hanoi. Il va de soi que, dans cette coopération bilatérale, les groupes d’amitié parlementaires, dont celui que je préside, occupent une place centrale. La diplomatie parlementaire constitue un rouage essentiel de la coopération franco-vietnamienne et mon ambition est que son rôle continue à croître.

Pour ce qui est de la coordination sur la scène internationale, je crois qu’il y a lieu de croire que son avenir est prometteur. Lorsque le Vietnam a été membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la coopération entre nos deux pays a été très étroite, ainsi que l’a rappelé la déclaration conjointe de 2021. Plus récemment, la France et le Vietnam ont eu l’occasion de démontrer l’efficacité de leur coopération dans les espaces multilatéraux. La conclusion du Partenariat pour une transition énergétique juste, évoquée un peu plus tôt, ou encore l’accession de la France au statut de partenariat de développement de l’ASEAN sont deux exemples parmi tant d’autres.



Selon vous, qu’est-ce que les deux pays devraient faire pour valoriser leur partenariat stratégique dans les temps à venir ? Veuillez préciser votre plan d’action dans les années suivantes !

La priorité pour les temps à venir est de maintenir les échanges de haut niveau entre nos deux pays. Je souhaite que le dernier trimestre de l’année 2023, qui marque le cinquantième anniversaire de nos relations diplomatiques et le dixième anniversaire de notre partenariat stratégique, permette de fixer de nouvelles priorités au partenariat stratégique. La lutte contre le changement climatique, le numérique ou encore la sécurité et la défense doivent, selon moi, être au cœur de nos préoccupations.

Sur le long terme, la culture et l’enseignement du et en français constituent des priorités pour la relation bilatérale. Elles contribuent de manière déterminante à la compréhension mutuelle et à la solidarité entre les peuples et favorisent la mobilité entre nos deux pays, notamment celle des étudiants. En tant que membre de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, je souhaite vivement que les discussions et échanges entamés entre la France et le Vietnam lors des sessions plénières se poursuivent, y compris en marge de celles-ci. Nous avons tant à partager !

La diplomatie parlementaire a un rôle à jouer dans l’évolution du partenariat stratégique et l’évolution des relations bilatérales. Au-delà des déplacements officiels, que j’espère nombreux d’ici la fin de mon mandat, je souhaite que les parlementaires français soient régulièrement informés de l’actualité et sensibilisés aux sujets de préoccupation des autorités vietnamiennes afin qu’ils puissent relayer des messages. Dans cette perspective, des auditions et réceptions sont régulièrement organisées au sein du groupe d’amitié.