La diplomatie jette des bases solides pour l’entrée du Vietnam dans une nouvelle ère de développement

Nguyen Minh Vu, membre suppléant du Comité central du Parti et vice-ministre permanent des Affaires étrangères. Photo: VNA

Nguyen Minh Vu, membre suppléant du Comité central du Parti et vice-ministre permanent des Affaires étrangères, a publié une tribune en amont du XIVe Congrès national du Parti, affirmant que la diplomatie a jeté des bases solides pour l’entrée du Vietnam dans une nouvelle ère de développement.



Nguyen Minh Vu a écrit que, durant le XIIIe mandat du Parti, le monde a connu des transformations profondes et marquantes, générant d’importantes opportunités et des conditions favorables, tout en posant des défis sans précédent.



Dans ce contexte, le Vietnam a été confronté à des opportunités et des défis étroitement liés. D’une part, l’environnement international est resté relativement propice au développement, tandis que la demande croissante de coopération et de connectivité économique a permis au pays d’approfondir son intégration internationale et de progresser sur l’échelle du développement. D’autre part, il a dû faire face à l’imprévisibilité de l’évolution mondiale, à l’aggravation des risques pesant sur l’économie et la sécurité mondiales, et au danger de prendre du retard s’il ne saisit pas en temps opportun les avancées scientifiques et technologiques et les nouvelles tendances de développement.



Dans un contexte mondial instable, grâce à la direction éclairée du Parti, à la gestion efficace de l’État, à la gouvernance performante du Gouvernement et de l’Assemblée nationale, et aux efforts concertés des ministères et des collectivités locales, le Vietnam a mené avec constance une politique étrangère de paix, de coopération et de développement, d’indépendance et d’autonomie, de multilatéralisme et de diversification. De ce fait, il continue de se distinguer comme un modèle de paix, de stabilité et de développement dans la région.



L’un de ses accomplissements majeurs a été l’élargissement et l’approfondissement des relations du Vietnam avec ses voisins, les grandes puissances et ses partenaires clés. Le Vietnam entretient aujourd’hui des relations diplomatiques avec 194 pays et a établi des partenariats stratégiques globaux avec 42 partenaires.

Il convient de noter qu’il a, pour la première fois, noué des partenariats stratégiques globaux avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et des partenariats de niveau global ou supérieur avec 18 des 21 membres du G20.

Le 26 septembre, le Détachement du Génie n°4 a quitté Hanoï pour rejoindre la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA). Photo: VNA

La confiance politique et la coopération avec les partenaires clés, notamment les pays voisins et les alliés traditionnels, se sont constamment renforcées, tandis que la coopération bilatérale a enregistré des avancées notables dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la transformation numérique, de la transition écologique, des sciences et technologies, ainsi que de la défense et de la sécurité.



La diplomatie a également contribué à la protection de la nation « au plus tôt et à distance », en préservant fermement la paix et la stabilité, a écrit Vu. Il a affirmé que, face aux bouleversements mondiaux majeurs, le Vietnam a géré efficacement ses relations avec ses partenaires et a toujours privilégié le règlement pacifique des différends existants, conformément au droit international. Cette approche a permis de maintenir des frontières terrestres pacifiques, stables et coopératives, de progresser dans les négociations avec divers pays, d’établir la ligne de base dans le golfe du Bac Bô (Tonkin), de soumettre un dossier sur l’extension du plateau continental dans la partie centrale de la Mer Orientale et de promouvoir l’élaboration d’un code de conduite en Mer Orientale.



Sur le plan multilatéral, le Vietnam a démontré avec force sa capacité, sa responsabilité et son influence en accueillant des événements internationaux majeurs et en renforçant sa participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et aux efforts mondiaux visant à relever des défis communs tels que le changement climatique et la sécurité alimentaire.



Ces réalisations confirment que, durant le mandat du XIIIe Congrès du Parti, la diplomatie, et plus particulièrement la diplomatie multilatérale, a joué un rôle moteur essentiel dans la consolidation de la paix, le renforcement du rayonnement national et la création de conditions favorables permettant au Vietnam d’entrer sereinement dans une nouvelle ère de développement, a souligné le responsable.



Dans les années à venir, les incertitudes mondiales persisteront, tandis que le pays se trouve à l’aube d’un nouveau tournant historique, engendrant de nouveaux enjeux et défis pour sa politique étrangère. En conséquence, le secteur diplomatique continuera de consolider la diplomatie et l’intégration internationale, considérées comme une mission cruciale et permanente, en étroite coordination avec la défense et la sécurité nationales, afin de servir le double objectif stratégique de protéger le territoire national « au plus tôt, à distance » et de parvenir à un développement national rapide et durable.



Ce secteur s’attachera à créer une dynamique et à ouvrir de nouvelles perspectives de développement national en conjuguant les atouts nationaux aux forces internationales, tout en faisant évoluer les mentalités : d’une position de bénéficiaire passif à celle de contributeur actif, d’une position d’apprentissage à celle de leader, d’une intégration large à une intégration complète, et d’une position de nation suiveuse à celle de pionnière. À cet égard, le Vietnam jouera un rôle central dans les enjeux et mécanismes stratégiques mondiaux qui correspondent à ses intérêts, tout en contribuant de manière responsable et constructive à la résolution des défis mondiaux communs.



Ce secteur œuvrera à renforcer le rôle et le prestige du Vietnam sur la scène politique mondiale, dans l’économie mondiale et au sein de la civilisation humaine ; il s’attachera également à développer une diplomatie dotée d’une structure rationalisée, efficiente et efficace. L’appareil diplomatique sera doté des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de politique étrangère à la hauteur de la puissance croissante du Vietnam, aux niveaux régional et mondial.



Sous la lumière du 14e Congrès national du Parti et grâce à la direction absolue du Parti, le secteur diplomatique du pays, du niveau central au niveau local, continuera de jouer un rôle de pionnier dans le maintien de la paix, la mobilisation des ressources internationales et des conditions favorables au développement, et le renforcement de la position du pays dans la nouvelle ère, a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères. – VNA/VI