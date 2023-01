La diplomatie du Parti contribue à élever la position du Vietnam

Sous la direction du Parti et de l’État, les forces chargées des affaires étrangères ont rempli leurs importantes tâches de contribuer au maintien d’un environnement de paix et de stabilité à l’intérieur et à élever la position du pays sur la scène internationale, un a déclaré un haut officiel du Parti.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong (à gauche) et le secrétaire général et président chinois Xi Jinping, à Pékin, en octobre 2022. Photo: VNA

Dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur la diplomatie du Parti, le membre du Comité central du Parti et chef de sa Commission des relations extérieures, Lê Hoài Trung, a affirmé que le Vietnam a élargi ses partenariats en 2022, non seulement avec les partis politiques mais aussi avec États et organisations populaires.



La diplomatie du Parti a été menée sous diverses formes telles que des entretiens téléphoniques, des visites officielles, des séminaires théoriques et des échanges d’expériences, a-t-il poursuivi.



Le Vietnam et ses partenaires ont renforcé leur compréhension mutuelle et consolidé leur confiance politique, a souligné le responsable.



Lê Hoài Trung a souligné les relations du Vietnam avec les pays voisins, rappelant la visite officielle à la fin 2022 en Chine du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, qui a été un succès sur tous les plans.



Le Vietnam a célébré cette année le 60e anniversaire des relations diplomatiques et les 45 ans de la signature du Traité d’amitié et de coopération avec le Laos, ainsi que le 55e anniversaire des relations diplomatiques avec le Cambodge, avec une série d’activités pratiques et diverses organisées.



Le pays a également participé à un certain nombre d’activités diplomatiques de partis politiques en Asie du Sud-Est, y compris celles entre eux et leurs partenaires internationaux, a-t-il ajouté. Dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur la diplomatie du Parti, le membre du Comité central du Parti et chef de sa Commission des relations extérieures, Lê Hoài Trung, a affirmé que le Vietnam a élargi ses partenariats en 2022, non seulement avec les partis politiques mais aussi avec États et organisations populaires.La diplomatie du Parti a été menée sous diverses formes telles que des entretiens téléphoniques, des visites officielles, des séminaires théoriques et des échanges d’expériences, a-t-il poursuivi.Le Vietnam et ses partenaires ont renforcé leur compréhension mutuelle et consolidé leur confiance politique, a souligné le responsable.Lê Hoài Trung a souligné les relations du Vietnam avec les pays voisins, rappelant la visite officielle à la fin 2022 en Chine du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, qui a été un succès sur tous les plans.Le Vietnam a célébré cette année le 60e anniversaire des relations diplomatiques et les 45 ans de la signature du Traité d’amitié et de coopération avec le Laos, ainsi que le 55e anniversaire des relations diplomatiques avec le Cambodge, avec une série d’activités pratiques et diverses organisées.Le pays a également participé à un certain nombre d’activités diplomatiques de partis politiques en Asie du Sud-Est, y compris celles entre eux et leurs partenaires internationaux, a-t-il ajouté.

Le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, Lê Hoài Trung. Photo : VNA

Le responsable a également souligné les relations du Vietnam avec les pays d’Asie, d’Europe, d’Amérique et d’Amérique latine, qui ont été renforcées par des entretiens téléphoniques, des réunions, des visites et des échanges d’expériences.



Interrogé sur les difficultés et les défis de la diplomatie du Parti au cours de l’année, Lê Hoài Trung a déclaré que le plus grand obstacle réside dans la situation régionale et internationale compliquée y compris les rivalités féroces entre les puissances.



Le problème est de savoir comment maintenir la politique d’indépendance, d’autonomie, et de multilatéralisation et de diversification des relations dans ce contexte, consolider un environnement de paix et de sécurité, mobiliser des ressources extérieures au service du développement national et maintenir les acquis de développement du pays, a-t-il souligné.



Le chef de sa Commission des relations extérieures du Comité central du Parti s’est cependant déclaré convaincu fermement que le Vietnam surmontera tous les vents contraires pour récolter de plus grandes réalisations en 2023.



Selon le responsable, les priorités de la diplomatie du Parti en 2023 seront données à la réalisation du plan directeur approuvé par le Bureau politique et le Secrétariat relatif à la mise en œuvre de la directive n°32-CT/TW du 18 février 2019 sur le renforcement et l’amélioration de l’efficacité de la diplomatie du Parti dans la nouvelle situation.



Lê Hoài Trung a souligné l’importance d’améliorer la capacité de prévision, d’adopter des politiques et des solutions appropriées en temps opportun pour répondre aux changements et d’accroître l’efficacité de la coordination entre les forces concernées.



Il a déclaré que le leadership joue un rôle important dans les trois piliers de la diplomatie du Parti, de la diplomatie de l’État et de la diplomatie populaire, affirmant que les autorités devraient être bien conscientes du principal point de vue convenu lors du 13e Congrès national du Parti qui est de construire un secteur diplomatique complet et moderne avec ces trois piliers. – VNA/VI