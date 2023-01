La diplomatie culturelle rapproche les Vietnamiens et les Français

De nombreuses activités d'échanges culturels ont eu lieu au Vietnam et en France, contribuant de manière importante à rapprocher les peuples des deux pays.

L'ambassadeur du Vietnam en France prend la parole lors de la conférence "Redécouverte du Vietnam", le 21 juin à Paris. Photo : VNA

En 2022, l'ambassade du Vietnam et les agences représentatives en France ont organisé avec succès de nombreuses activités culturelles, notamment les programmes "Sur les traces de l'oncle Ho" dans les villes portuaires du Havre et de Sainte-Adresse, "Redécouvrir le Vietnam" à Paris, et le spectacle vietnamien Ao Dai (robe longue traditionnelle) à Lyon.

En outre, il y a eu plusieurs programmes pour présenter la culture, la cuisine, la musique et les arts martiaux traditionnels et promouvoir le tourisme, organisés par le Centre culturel du Vietnam en France. Ils ont laissé une bonne impression sur les Français et les touristes.

M. Chris Farwell - Directeur de l'agence de voyage Vivujourneys a exprimé : ''Vous avez une culture très riche. Les agences de voyages françaises aiment amener des invités au Vietnam parce que les Français aiment veulent savourer une cuisine délicieuse et voir des scènes de beauté.''

Mme Damarys Marchand, visiteur français, a estimé que les airs folkloriques du Vietnam sont mélodieux et les instruments de musique ethniques sont uniques. On a l'impression d'être au Vietnam sans avoir à prendre l'avion pour le pays.

L'année 2023 s'annonce particulièrement mouvementée avec une série d'activités organisées dans les deux pays pour célébrer le 50e anniversaire des accords de paix de Paris, le 50e des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France et le 10e de leur partenariat stratégique.

Nghiem Xuan Dong, firecteur du Centre culturel du Vietnam en France a souligné que les relations bilatérales se sont développées dans divers domaines, notamment la culture, le tourisme et le sport. C'est une base favorable pour promouvoir les activités de diplomatie culturelle dans les mois et années à venir’’.- VNA/VI