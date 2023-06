La diplomatie culinaire aide à promouvoir l'image du pays

De nombreux dirigeants étrangers manifestent leur intérêt pour l'exploration de la cuisine locale lors de leurs visites au Vietnam, offrant de bonnes opportunités au pays de promouvoir l'image de sa culture et de son peuple auprès de la communauté internationale à travers la gastronomie nationale.

Lors de sa première visite officielle au Vietnam, le Premier ministre australien Anthony Albanese a dégusté de la bière traditionnelle de Hanoï et du «banh mi» (sandwich vietnamien) lors de son premier jour à Hanoï.

Le dirigeant australien, comme de nombreux invités étrangers, dont Barack Obama, Justin Trudeau et Bill Clinton, et le prince William du Royaume-Unis, a également été attiré par les restaurants de rue et le café au Vietnam.

Outre l'hospitalité du peuple vietnamien, la cuisine du pays a laissé une bonne impression aux yeux des amis étrangers. La cuisine vietnamienne est si diversifiée et la diplomatie culinaire est considérée comme un facteur important dans la stratégie du pays pour promouvoir l'image de la nation, du peuple et de la culture.

Le chef Nguyen Thuong Quan, propriétaire du restaurant Old Hanoi qui a organisé une série de journées de cuisine vietnamienne dans le cadre des activités des dirigeants étrangers au Vietnam, a estimé que la cuisine était un accompagnement gracieux et délicat des activités diplomatiques.

L'artisan cuisinier Anh Tuyet, qui a servi 21 invités étrangers à la Semaine de haut rang de l'APEC 2017 à Dà Nang (Centre), a affirmé que la cuisine vietnamienne était tout à fait capable d'atteindre le monde, ajoutant que ce qui manque au Vietnam, ce serait une stratégie pour promouvoir la cuisine dans un marque national.

Anh Tuyêt donne des cours de cuisine à ses apprentis à l'hôtel Capella Hanoi. Photo: VNP

Les experts ont estimé que le Vietnam avait encore un long chemin à parcourir pour y parvenir, à commencer par l'introduction d'un Guide Michelin, une sélection Michelin de restaurants vietnamiens.

Gwendal Poullennec, directeur international du Guide Michelin, a déclaré que le Guide Michelin observait depuis longtemps la cuisine vietnamienne et était ravi d'annoncer sa première sélection de restaurants vietnamiens à Hanoï et Ho Chi Minh Ville. Les célèbres inspecteurs anonymes du Guide Michelin étaient ravis d'explorer le trésor d'une cuisine aux méthodes de cuisson délicates et aux goûts uniques, a-t-il ajouté.

La présence du Guide Michelin au Vietnam est décrite non seulement comme une étape importante dans la reconnaissance de grands restaurants vietnamiens et honorant la cuisine vietnamienne, mais aussi comme une chance pour le Vietnam de populariser la quintessence culinaire du pays auprès d'amis étrangers.