La diaspora vietnamienne salue la vision des projets des documents du XIVᵉ Congrès national du Parti

La consultation publique sur les projets de documents du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), organisée du 15 octobre au 15 novembre 2025, a reçu une large attention et la participation active du corps intellectuel, des experts, des entrepreneurs ainsi que de la diaspora vietnamienne à l’étranger.



L’esprit d’innovation, l’aspiration au développement et la volonté d’autonomie nationale – des valeurs reflétées dans les projets de documents du XIVᵉ Congrès – ont été chaleureusement salués par les intellectuels, experts, entrepreneurs et Vietnamiens à l’étranger.



Le contenu le plus apprécié par la diaspora et les intellectuels vietnamiens est l’orientation d’un nouveau modèle de croissance rapide et durable, fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme moteurs essentiels.



Affirmant la pertinence du choix d’un nouveau modèle de croissance basé sur la technologie et la transformation numérique comme pilier, le docteur Nguyen Quoc Hung, vice-président de l’Union des organisations des Vietnamiens en Russie, a estimé que les projets reflètent à la fois une pensée de rupture et une perspective de développement durable, tout en garantissant l’équité sociale.



L’intégration du contenu « protection de l’environnement » comme mission centrale associée au développement socio-économique a également été vivement appréciée par les experts vietnamiens à l’étranger, qui y voient une orientation juste et d’actualité.



La docteure Phan Bich Thien, membre du Comité central du Front de la patrie du Vietnam, présidente du Forum des femmes vietnamiennes en Europe, a souligné que l’économie verte et l’économie circulaire ne doivent pas être considérées comme de simples tendances, mais comme un choix stratégique indispensable pour faire face au changement climatique et ouvrir de nouveaux espaces de croissance.

Le secrétaire général To Lam et la docteure Phan Bich Thien lors de la Conférence des Vietnamiens de l’étranger et du Forum des intellectuels et experts vietnamiens de l’étranger en août 2024. Photo: VNA



Considéré comme la ressource la plus importante, le facteur humain a inspiré de nombreuses propositions visant à promouvoir l’éducation, la formation et l’amélioration de la qualité des ressources humaines vietnamiennes dans la nouvelle période.



Dans ses recommandations, la docteure Phan Thi Bich Thien a mis en avant que la transformation des ressources humaines doit être l’un des trois piliers stratégiques de l’époque nouvelle, aux côtés de la transition verte et de la transformation numérique, afin de concrétiser trois valeurs fondamentales : Indépendance nationale – Résilience – Humanisme.



Alors que les projets soulignent le développement des ressources humaines de haute qualité et l’attraction des talents, la docteure Pham Thi Thanh Loan, directrice générale de la société du tourisme, du commerce et des services Viet - Viet Quang Dong, a indiqué qu’il est nécessaire de préciser davantage les mécanismes spécifiques pour transformer cette orientation en réalité.

La docteure Pham Thi Thanh Loan, directrice générale de la société du tourisme, du commerce et des services Viet - Viet Quang Dong. Photo: VNA

Du point de vue des intellectuels, experts et entrepreneurs vietnamiens à l’étranger, les projets de documents du XIVᵉ Congrès sont des textes porteurs d’une vision juste et ambitieuse, combinant harmonieusement héritage et esprit de rupture.



Les contributions visant à clarifier les mécanismes, outils et feuilles de route pour concrétiser les objectifs stratégiques traduisent toutes le souhait de faire des documents du Congrès une torche guidant la nation, rassemblant la force collective du peuple vietnamien dans le processus de construction et de développement du pays dans la nouvelle ère.-VNA/VI