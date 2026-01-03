La diaspora vietnamienne pleinement associée aux grandes orientations nationales

"Les Vietnamiens résidant à l'étranger proposent des pistes pour le développement de Hô Chi Minh-Ville" était le thème d'un colloque organisé en l'honneur du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. Photo : VNA

L’organisation par le Parti et l’État de consultations auprès des Vietnamiens résidant à l’étranger sur les projets de documents du XIVᵉ Congrès national du Parti, la révision de la Constitution ainsi que l’élaboration de résolutions et de lois constitue une avancée majeure, illustrant la vision stratégique et la proactivité de l’État.



Cette appréciation a été formulée par Phan Kiên Cuong, arbitre économique en République tchèque, en Slovaquie et à Vienne, également vice-directeur du Centre de conseil pour le développement économique et commercial du Vietnam (VICENDETI), lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information (VNA) à Prague.



Selon lui, ces initiatives confirment la position constante de l’État, qui considère la communauté vietnamienne à l’étranger comme une "partie indissociable" et une ressource précieuse pour le développement national. Loin d’être une simple formalité, cette démarche s’inscrit désormais dans un cadre institutionnel clair et structuré.



Outre les réunions en présentiel, les forums de la diaspora et les rencontres avec des dirigeants de haut niveau, l’État a diversifié les canaux de consultation par l’intermédiaire des représentations diplomatiques vietnamiennes à l’étranger, du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, des plateformes en ligne et des associations communautaires. Cette approche permet aux Vietnamiens résidant dans différentes régions du monde de participer plus facilement et plus efficacement au processus.



Les sujets de consultation ne se limitent pas aux affaires extérieures ou aux questions communautaires, mais s’étendent à des domaines stratégiques tels que l’orientation du développement national, la construction du Parti, l’amélioration des institutions, la science et la technologie, l’éducation et la culture. Les expatriés sont ainsi considérés comme de véritables acteurs du processus décisionnel, apportant leur expérience internationale et une vision multidimensionnelle.



Phan Kiên Cuong a précisé que la diaspora répond très positivement à ces appels, en particulier les intellectuels, les entrepreneurs et les experts, qui expriment leur volonté d’accompagner le développement du pays.



Enfin, il a souligné que ces mécanismes de consultation renforcent la confiance et le consensus social et réduisent les barrières psychologiques. Selon lui, la communauté vietnamienne à l’étranger exprimait de plus en plus clairement sa volonté de contribuer de manière concrète, durable et responsable au développement du pays. Cette communauté est considérée comme une "ressource particulièrement précieuse" dont la mobilisation et la valorisation effectives pourraient contribuer de manière significative au développement national. -VNA