La diaspora vietnamienne en Afrique du Sud confiante dans la 16e législature

Lê Hoài Nam, chef du Comité de liaison de la communauté vietnamienne en Afrique du Sud. Photo: VNA

Dans l’atmosphère enthousiaste de la Journée électorale consacrée à l’élection des députés de l’Assemblée nationale de la 16e législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, la communauté vietnamienne en Afrique du Sud a exprimé sa confiance dans la capacité de la nouvelle Assemblée nationale à conduire le pays vers un développement global dans les années à venir.

Dans un entretien accordé aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Pretoria, Lê Hoài Nam, chef du Comité de liaison de la communauté vietnamienne en Afrique du Sud, a indiqué que les Vietnamiens vivant dans ce pays suivent de près l’évolution du Vietnam, notamment les activités de l’Assemblée nationale et des organes élus. Selon lui, la 15e législature de l’Assemblée nationale et les Conseils populaires pour la période 2021-2026 ont enregistré de nombreuses avancées importantes, en particulier dans les domaines de la législation, de la supervision et de l’élaboration des grandes politiques nationales.

Lê Hoài Nam a estimé que plusieurs décisions importantes et opportunes adoptées par l’Assemblée nationale avaient contribué à soutenir la reprise et à stimuler le développement socio-économique après une période marquée par de nombreuses difficultés. Ces résultats positifs ont non seulement renforcé la confiance de la population dans le pays, mais ont également suscité la fierté et l’enthousiasme de la diaspora vietnamienne, notamment de la communauté vivant en Afrique du Sud.

Évoquant le fait que les élections de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires cette année soient organisées environ deux mois plus tôt que d’habitude afin de permettre la consolidation rapide de l’appareil dirigeant conformément aux exigences de la situation, Lê Hoài Nam a estimé qu’il s’agissait d’une démarche proactive et stratégique. Dans un contexte où le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement avec de nombreux objectifs ambitieux, l’organisation anticipée de ce scrutin permettra d’achever rapidement la consolidation des instances dirigeantes et d’assurer la cohérence du système politique afin de mettre en œuvre efficacement les nouvelles orientations et politiques.

Selon lui, cette décision est également conforme à la politique de rationalisation de l’appareil administratif et contribuera à former un corps de représentants de haute qualité, capable de répondre aux exigences d’un développement rapide et durable du pays. Il a souligné que la communauté vietnamienne en Afrique du Sud accueille favorablement cette initiative, qu’elle considère comme une preuve de vision stratégique et d’esprit d’innovation dans la gouvernance nationale.

Du point de vue de la diaspora, Lê Hoài Nam a également estimé que, dans la nouvelle phase de développement définie par les objectifs du 14e Congrès national du Parti, les députés de l’Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires du nouveau mandat devront réunir plusieurs qualités essentielles. Avant tout, ils devront faire preuve d’une solide détermination politique et d’un sens élevé des responsabilités envers le peuple. En outre, ils devront disposer de compétences professionnelles solides, d’un esprit d’innovation ainsi que d’une vision régionale et internationale leur permettant de saisir les grandes tendances du développement mondial.

Il a également souligné que la qualité la plus importante pour les représentants élus reste leur capacité à rester proches des électeurs, à écouter et à refléter fidèlement les aspirations et les préoccupations de la population. Grâce à ce rôle de représentation, les élus pourront contribuer activement à l’élaboration et à l’amélioration des politiques publiques afin de mieux répondre aux exigences du développement national dans la période à venir.

Abordant le rôle des activités extérieures de l’Assemblée nationale, Lê Hoài Nam a estimé que, dans un contexte international marqué par des évolutions rapides, la coopération parlementaire devrait être davantage renforcée. Le développement des relations avec les parlements du monde permettra aux partenaires internationaux de mieux comprendre le Vietnam et contribuera à promouvoir la coopération dans divers domaines tels que l’économie, la culture, la société et la science-technologie.

Selon lui, la diplomatie parlementaire constitue également un canal important pour renforcer l’image et la position du Vietnam sur la scène internationale, tout en encourageant la population dans le pays et la diaspora à unir leurs efforts pour contribuer au développement national.

Lê Hoài Nam a enfin affirmé que la communauté vietnamienne en Afrique du Sud, tout comme les Vietnamiens résidant à l’étranger, demeure toujours tournée vers la patrie et confiante dans la capacité du Vietnam à obtenir de nouveaux succès dans son processus de développement et d’intégration internationale.- VNA/VI