La diaspora vietnamienne contribue au verdissement de Truong Sa

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a remis, mardi 30 janvier 1,55 milliard de dôngs de contributions apportées par la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger au programme de verdissement de Truong Sa (Spratleys) lancé en 2023 par la marine vietnamienne.

Le bâtiment central de l’île de Truong Sa au milieu de la verdure. Photo: VNA

La responsable, également cheffe du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, a formulé ses vœux du Têt du Dragon 2024 au commandement de la marine, exprimant sa conviction que les officiers et les soldats de la marine accomplissent les missions confiés et défensent fermement la souveraineté maritime et insulaire, maintiennent la paix et la sécurité dans les zones maritimes du pays.

Elle a fait savoir qu’en collaboration avec les organes concernés, le ministère des Affaires étrangères avait organisé ces derniers temps de nombreuses activités significatives visant à relier les Vietnamiens d’outre-mer à la Patrie, notamment les voyages au district insulaire de Truong Sa et aux plates-formes DK1.

La vice-ministre des Affaires étrangères a demandé au commandement de la marine de continuer de coordonner et d’organiser davantage de visites aux soldats et aux habitants du district insulaire de Truong Sa.

Le contre-amiral Dô Van Yên, commissaire politique adjoint du commandement de la marine a félicité le ministère des Affaires étrangères d’avoir accompli avec brio ses tâches diplomatiques en 2023, contribuant à l’élévation de la position du pays et la protection précoce et à distance de la Patrie.

Remerciant les compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger pour leurs contributions et leur soutien aux officiers, aux soldats et aux habitants du district insulaire de Truong Sa, il a affirmé continuer de travailler en étroite collaboration avec le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger pour organiser davantage de visites à Truong Sa.

De 2012 à 2023, la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger a fourni des soutiens totalisant plus de 28 milliards de dôngs pour financer la construction des canoës souverains et des projets, et l’achat des cadeaux et produits de première nécessité pour les sites insulaires et les plates-formes DK1. – VNA/VI