La diaspora vietnamienne au Laos confiante dans la nouvelle législature

Le Van Thuy, vice-président de l’Association générale des Vietnamiens au Laos, répond à une interview de la VNA. Photo: VNA

À l’occasion des élections des députés à la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, la communauté vietnamienne résidant au Laos exprime sa confiance dans le fait que les futurs élus sauront consolider les acquis des mandats précédents tout en impulsant une nouvelle dynamique de croissance économique pour le pays. À l’occasion des élections des députés à la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, la communauté vietnamienne résidant au Laos exprime sa confiance dans le fait que les futurs élus sauront consolider les acquis des mandats précédents tout en impulsant une nouvelle dynamique de croissance économique pour le pays.

Répondant aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Laos, Le Van Thuy, vice-président de l’Association générale des Vietnamiens au Laos, a salué les réformes majeures engagées par la 15e législature de l’Assemblée nationale, qu’il a qualifiées de « politiques au service du peuple et tournées vers la diaspora ».

Il a notamment souligné l’impact positif de la mise en œuvre de la Conclusion n°12 du Bureau politique relative aux Vietnamiens résidant à l’étranger, ainsi que l’adoption de lois importantes telles que la Loi foncière (amendée) et la Loi sur le logement (amendée). Ces révisions législatives offrent désormais des opportunités plus équitables, en permettant aux Vietnamiens d’outre-mer, dont ceux vivant au Laos, d’exercer le droit de propriété et d’usage des terres dans leur pays d’origine.

Le Van Thuy a mis en avant la multiplication des rencontres entre des députés et les électeurs à l'étranger, permettant de lever les obstacles administratifs, ceux liés à l'état civil et à la nationalité.

Selon lui, la 15e législature de l’Assemblée nationale continue de préserver et de développer les relations avec son homologue lao à travers de nombreuses activités d’échange de haut rang et l'inauguration du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Laos, cadeau du Vietnam et symbole de l'amitié spéciale entre les deux nations.

Parallèlement, les Conseils populaires des provinces frontalières, telles que Nghê An, Hà Tinh et Kon Tum, ont joué un important rôle de passerelle en facilitant le commerce transfrontalier, les échanges et la circulation des Vietnamiens au Laos, tout en soutenant la formation des jeunes générations grâce à divers programmes de bourses.

Avec des objectifs fixés par le 14e Congrès national du Parti, les attentes envers la 16e législature sont élevées. Selon Le Van Thuy, les futurs députés ne devront pas se contenter de remplir leur rôle formel, mais devront agir comme des moteurs de changement, capables de supprimer les obstacles, les réglementations contradictoires, de devenir un « maillon » capable de prendre des décisions fondées sur les intérêts communs de la nation et de la localité, et de promouvoir l'économie numérique.

La décision d'organiser des élections anticipées est perçue par la diaspora comme une stratégie judicieuse pour synchroniser l'appareil d'État conformément à la préconisation du Parti et aux exigences pratiques, contribuant à « un démarrage rapide de l'ère de l’essor national ».

Concernant la coopération interparlementaire, Le Van Thuy a estimé que, dans un contexte régional et mondial en constante évolution, le Vietnam devrait continuer à jouer un rôle actif et constructif au sein des mécanismes parlementaires multilatéraux tels que l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) et l’Union interparlementaire (UIP).

Parallèlement, le pays pourrait également se positionner comme un acteur pionnier dans la promotion d’initiatives liées à l’économie numérique, à la cybersécurité et à la transition écologique dans le cadre des agendas de coopération régionale et internationale.

S’agissant des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, il a suggéré que le maintien d’un mécanisme de supervision conjoint entre les Assemblées nationales des deux pays pour les projets majeurs constituerait un modèle efficace de coopération parlementaire. De même, le renforcement des activités des groupes d’amitié parlementaires avec les partenaires stratégiques contribuerait à promouvoir la coopération économique et à lever les obstacles au commerce.

Il a également souligné la nécessité de renforcer la diplomatie législative du Vietnam au service du développement national, notamment à travers l’intégration rapide des engagements internationaux dans le droit national et l’harmonisation du système juridique avec les accords de libre-échange de nouvelle génération tels que le CPTPP, l’EVFTA et le RCEP.

Enfin, il a estimé que la création d’un « corridor juridique vert » destiné à encourager les investissements dans le développement durable devrait être accélérée. Dans le même temps, la diplomatie législative devrait favoriser la conclusion d’accords relatifs au travail, au bien-être social et à l’entraide judiciaire, contribuant ainsi à protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens et des entreprises vietnamiens à l’étranger, notamment ceux de la communauté vietnamienne au Laos.-VNA/VI