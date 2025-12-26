La diaspora, un pont essentiel pour l'intégration et le développement du Vietnam

Les Vietnamiens de l'étranger ne sont pas seulement une partie inséparable de la nation, mais aussi un pont essentiel pour l'intégration et le développement national, a affirmé Nguyen Hong Son, président de l'Union des associations des Vietnamiens au Japon, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à la veille du 11e Congrès national d'émulation patriotique, prévu les 26 et 27 décembre à Hanoï.

Vivant au Japon depuis de nombreuses années, Nguyen Hong Son souligne les changements positifs du Vietnam, qui affirme sa position mondiale par sa croissance économique et son intégration active. La présence croissante de grands projets et de produits « made in Vietnam » témoigne de la force intérieure et de l'unité de la nation.

En tant que l'un des 20 délégués de la diaspora invités au Congrès à Hanoï, il rappelle l'importance de la Résolution n° 36 du Bureau politique, qui valorise depuis 20 ans le rôle des Vietnamiens résidant à l'étranger. Dans cette nouvelle ère, Nguyen Hong Son estime que chaque membre de la communauté doit agir comme un « ambassadeur populaire » pour promouvoir l'image d'un Vietnam dynamique et créatif.

Au Japon, de nombreux jeunes s'illustrent par leur travail, leurs start-ups et leurs échanges culturels, renforçant ainsi l'amitié entre les deux pays. Il salue les politiques de l'État qui facilitent la participation de la diaspora à la vie politique, économique et culturelle du pays.

Il conclut en exprimant sa conviction qu'une écoute continue des besoins de la diaspora permettra à cette ressource précieuse de contribuer encore plus activement à l'œuvre de construction et de défense de la Patrie.-VNA/VI