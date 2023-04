La diaspora place de grands espoirs dans la visite du président vietnamien au Laos

Des Vietnamiens résidant au Laos, des entreprises et des étudiants qui vivent, travaillent et étudient au Laos ont bordé lundi 10 avril les rues de l’aéroport international Wattay, à Vientiane, pour accueillir le président Vo Van Thuong et une haute délégation du Vietnam en visite officielle au Laos.

Des compatriotes vietnamiens au Laos en attente de l'arrivée du président Vo Van Thuong à l’aéroport international Wattay, à Vientiane. Photo: VNA

Nguyen Thi Lan, qui vit au Laos depuis des années, a déclaré que les Vietnamiens résidant au Laos étaient heureux de cette visite, ajoutant qu’ils espéraient que la visite du président vietnamien qui durera jusqu’au 11 avril, produira de bons résultats qui aideront la communauté vietnamienne au Laos à se renforcer.



Agitant deux drapeaux nationaux du Vietnam et du Laos, Trân Thi Bich Hoai, une Vietnamienne résidant à Vientiane depuis près de 20 ans, a partagé qu’elle croyait que la visite du président Vo Van Thuong contribuera à resserrer davantage les relations privilégiées entre les deux pays, aidant la communauté vietnamienne au Laos à être plus pratique pour faire des affaires dans son pays de résidence.



Lê Van Mui, président de l’Association vietnamienne de Vientiane, a déclaré que la communauté vietnamienne au Laos est heureuse et attend toujours avec impatience la première visite au Laos du président Vo Van Thuong.

La visite officielle au Laos du président Vo Van Thuong, à l’invitation du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao Thongloun Sisoulith, vise à affirmer que le Vietnam attache toujours de l’importance au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale avec le Laos.



Cette visite est l’occasion pour les dirigeants des deux parties d’échanger et de convenir d’orientations et de mesures visant à promouvoir davantage les relations bilatérales dans tous les domaines, contribuant à la bonne mise en œuvre des résolutions des congrès de chaque Parti, et en même temps, d’échanger sur les questions régionales et internationales d’intérêt mutuel.