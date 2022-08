La délégation vietnamienne à Army Games offre des fleurs au Monument du Président Ho Chi Minh

Une délégation de l'Armée populaire du Vietnam participant aux Jeux militaires internationaux (Army Games) 2022, dirigée par le colonel Ta Quang Thao, directeur adjoint du Département de la formation militaire, de l’état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, est allée le 10 août fleurir le Monument du Président Ho Chi Minh à Moscou, en Russie.

Photo : VNA



La délégation a promis de respecter strictement les règlements, de surmonter les conditions difficiles pour atteindre les plus hautes réalisations, de promouvoir l'image du pays et du peuple du Vietnam dans l'intégration et le développement.

Participent à Army Games 2022 plus de 270 équipes venues de 37 pays. En Russie, la délégation sportive de l'Armée populaire du Vietnam a participé aux concours "Marche des chars", "Armée culturelle", "Soutien médical militaire", "Percée spéciale", et en même temps, a organisé le concours "Zone d'accidents".