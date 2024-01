L'Association pour la promotion de la culture vietnamienne (APCV) a organisé le 20 janvier au Mairie du 20e arrondissement à Paris un programme culturel et artistique pour accueillir le Nouvel an lunaire (Têt traditionnel) 2024.

La culture vietnamienne rayonne en France avec l'APCV. Photo: VNA

Le programme, composé de danses du lion, de spectacles d'arts martiaux traditionnels, d’un défilé de l’ao dai et d’un banquet avec des plats traditionnels, a réuni de nombreux Vietnamiens et Français.

C'était aussi l'occasion pour l'APCV de souffler ses cinq bougies d’existence et de recevoir la décision officielle sur la création d’un Club du patrimoine de l’ao dai en France

Prenant la parole lors de la cérémonie, Éric Pliez, maire du 20e arrondissement, a apprécié les contributions des Vietnamiens à la diversité culturelle locale.

Créée en janvier 2019, l'APCV réunit de nombreux membres vietnamiens du monde entier et franco-vietnamiens à Paris, dans le but de préserver et de diffuser la culture traditionnelle vietnamienne. L'Association compte actuellement plus de 200 membres, présents dans cinq pays : France, États-Unis, Suède, Japon et Vietnam, avec trois antennes (San Francisco aux États-Unis, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville au Vietnam). Elle siège à Paris. -VNA/VI