La culture vietnamienne présentée aux Jeux de l'Armée 2022

L'équipe vietnamienne, ainsi que les 16 autres équipes participant au concours "Armée de la culture" aux Jeux de l'Armée 2022, ont installé un pavillon national à la Maison de l'amitié sur le terrain d'entraînement Alabino à Moscou en Russie, pour présenter l'Armée populaire du Vietnam ainsi que la culture, la terre et le peuple du Vietnam.

Photo : VNA

Le pavillon présente également des photos sur la relation traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie, en particulier dans les domaines de la politique et de la défense.

Les Jeux de l'Armée 2022, qui se déroulent du 13 au 27 août, rassemblent 270 équipes de 37 pays du monde. Ses compétitions se déroulent en Russie et dans plusieurs pays comme l'Ouzbékistan, l'Arménie et la Biélorussie.

Le Vietnam accueille également les compétitions des Jeux dans la catégorie "Zone d'urgence".