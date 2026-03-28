La culture vietnamienne à l’honneur en Sibérie occidentale (Russie)

Des jeunes indiens, indonésien et russes découvrent des jeux populaires vietnamiens. Photo : VNA

Le 25 mars, la ville de Tomsk, située en Sibérie occidentale à plus de 3 500 kilomètres de Moscou, a vibré au rythme du festival culturel intitulé "Vietnam : l’Homme et la Patrie".

Organisé par l'Union des étudiants vietnamiens de Tomsk, cet événement s’inscrit dans le cadre des célébrations du Mois de la Jeunesse et du 95ᵉ anniversaire de la fondation de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh. Malgré le climat rigoureux de la région, la manifestation a attiré près de 600 spectateurs, réunissant des enseignants, des étudiants internationaux ainsi que de nombreux habitants locaux.

Dans son allocution d’ouverture, Artyom Rykun, vice-recteur chargé des relations internationales à l’Université d’État de Tomsk (TSU), a salué l’assiduité, le respect des enseignants, la ferveur et le dynamisme des étudiants vietnamiens. Il a souligné que la qualité des spectacles présentés constituait une vitrine digne de la richesse culturelle de leur pays d’origine.

Ce sentiment a été partagé par Svetlana Kurilo, responsable à l'Université polytechnique de Tomsk (TPU), qui a exprimé sa fierté envers des étudiants vietnamiens, louant particulièrement leurs capacités, leurs bons caractères, leur esprit d'apprentissage et leur maîtrise de la langue russe.

Le festival a transformé le centre culturel de la TSU en une véritable enclave vietnamienne, structurée autour de trois espaces thématiques : la scène artistique, la gastronomie traditionnelle et les jeux populaires.

Le public a pu découvrir une fresque historique et culturelle variée, allant du défilé de l'Ao dai (tenue traditionnelle des femmes vietnamiennes) à travers les âges aux démonstrations d'arts martiaux, en passant par des chorégraphies modernes pleines d'énergie.

En complément des spectacles, les stands culinaires ont offert un avant-goût de la chaleur familiale vietnamienne, tandis que les jeux traditionnels des régions du Nord, du Centre et du Sud ont suscité un vif enthousiasme chez les participants.

La réussite de cet événement est d’autant plus remarquable que la communauté étudiante vietnamienne de Tomsk ne compte qu’une soixantaine de membres. La participation active des spectateurs et les applaudissements nourris qui ont clôturé la journée témoignent de l’attrait puissant de la culture vietnamienne en Russie. Plus qu’une simple festivité, cette journée a servi de passerelle culturelle, renforçant les liens d’amitié entre les peuples et permettant aux jeunes expatriés d’exprimer leur patriotisme et de promouvoir la culture vietnamienne auprès des amis internationaux.-VNA/VI