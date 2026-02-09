La culture vietnamienne à l’honneur en Chine et au Japon

Du 6 au 8 février, le consulat général du Vietnam à Chongqing (Chine) a participé à la première Foire internationale du Printemps (International Spring Festival), organisée dans le quartier central de Xintiandi. L’événement a réuni plus de vingt consulats généraux étrangers présents à Chongqing et Chengdu, ainsi que de nombreuses entreprises et marques internationales.

Au stand vietnamien, le consul général du Vietnam à Chongqing, Bui Nguyen Long, accompagné de son épouse, a présenté aux visiteurs le « nem » traditionnel, emblème de la gastronomie vietnamienne, tout en partageant les valeurs culturelles liées à l’art culinaire et à l’esprit communautaire. Plusieurs produits agricoles et de consommation vietnamiens, tels que le café, le thé et les épices, ont également attiré l’attention du public.

Les autorités locales et les représentants du corps diplomatique ont salué la qualité de la participation vietnamienne, soulignant l’intérêt de telles activités pour favoriser la compréhension mutuelle et la coopération culturelle et économique.

Le 7 février, à Tokyo, l’ambassade du Vietnam au Japon, en coordination avec les organisations vietnamiennes locales, a organisé la fête communautaire « Xuân quê hương 2026 » (Printemps au Pays natal). Malgré des conditions météorologiques difficiles, l’événement a rassemblé plus de 800 Vietnamiens résidant au Japon ainsi que des amis japonais.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a mis en avant les réformes administratives engagées par le Vietnam, le succès du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam et le développement dynamique du partenariat stratégique global Vietnam–Japon pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

L’événement a réaffirmé son rôle de point de rencontre symbolique, renforçant la cohésion de la communauté vietnamienne à l’étranger et son attachement constant à la Patrie. -VNA/VI