La culture, un pilier des relations franco-vietnamiennes

La coopération culturelle franco-vietnamienne s’étend à divers domaines : arts de la scène, cinéma, photographie, etc. Renforcé par un nouveau programme bilatéral pour 2024-2028, ce partenariat traduit la volonté commune de faire de ce secteur un levier de rapprochement.



Vietnamiens et Français partagent une volonté commune d’enrichir leur coopération culturelle dans de nombreux domaines. Lors d’une récente interview accordée au Courrier du Vietnam, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a souligné que le désir de partager les cultures des deux pays a toujours été au cœur du partenariat et des relations franco-vietnamiennes.



Soutenir les industries culturelles



Le 29 août 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une directive définissant les tâches à accomplir pour le développement des industries culturelles du pays, visant à positionner le Vietnam comme un acteur majeur dans ce domaine, en s’alignant sur les tendances contemporaines et en libérant le potentiel de croissance socio-économique. Le soutien de la France aux industries culturelles vietnamiennes se manifeste notamment par des invitations de curateurs vietnamiens à des foires internationales, où ils bénéficient de l’accompagnement d’une équipe de l’Institut français de Paris (programmes FOCUS). Ces initiatives sont d’autant plus importantes que le Vietnam commence à ouvrir des centres d’art contemporain répondant aux normes internationales.



Des opérations similaires sont également mises en place dans le domaine des arts de la scène. Une coopération de longue date avec les orchestres symphoniques de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville se poursuit, marquée par l’invitation de chefs d’orchestre français ou de solistes au Vietnam. L’objectif est de permettre aux musiciens vietnamiens de travailler sur le répertoire français, qu’il soit classique ou contemporain, et de le faire découvrir au public.



Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, et la ministre française de la Culture, Rachida Dati, ont signé le 5 octobre 2024 à Paris le Programme de coopération bilatérale dans la culture pour la période 2024-2028. Photo : VNA

“Le développement des industries culturelles et créatives a été inscrit par le gouvernement vietnamien comme l’un des objectifs pour soutenir la croissance, y compris la croissance économique. La France, un grand pays en la matière, peut travailler avec le Vietnam dans ce domaine”, a déclaré l’ambassadeur Olivier Brochet. Il se réjouit également du partenariat entre l’Opéra Hô Guom et l’Opéra Royal de Versailles, ce qui permet évidement d’avoir davantage de productions dans ce nouvel opéra de Hanoï.



Selon lui, le thème du 50e anniversaire de l’établissement des relations franco-vietnamiennes en 2023, “Cultures partagées”, résume bien l’esprit dans lequel les deux pays envisagent la coopération culturelle.



“Il ne s’agit pas d’imposer de produits culturels français au Vietnam, mais de construire ensemble une politique culturelle qui permette à la fois de faire connaître des éléments de la culture française et de transmettre aux partenaires vietnamiens des outils pour développer notamment les industries culturelles et créatives. On l’a vu dans de nombreuses occasions. Par exemple, nous travaillons à la préparation de la 2e édition de la biennale internationale de la photographie au Vietnam - Photo Hanoï en 2025, qui avance bien. J’aimerais rappeler que la première édition, Photo Hanoi’23, a attiré presque 200.000 visiteurs des expositions et 5 millions de followers sur les réseaux sociaux. Cela contribue à promouvoir la photographie, l’image du Vietnam, et à aider les jeunes créateurs à se faire connaître”, a-t-il précisé.



Dans le cinéma, la France soutient depuis de nombreuses années cette filière du Vietnam à travers divers festivals, ateliers, résidences d’artistes, ainsi que par une aide à la coproduction fournie par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (programme Aide aux cinémas du monde). Le pôle audiovisuel coordonne ces initiatives en étroite collaboration avec les institutions et les professionnels des deux pays.



L’Institut français du Vietnam (IFV) organise depuis de nombreuses années des projections hebdomadaires de films français. Ce programme, initialement déployé à Hanoï, est également proposé à Nghê An, Huê, Dà Nang (Centre), Hô Chi Minh-Ville et Cân Tho (Sud). Son objectif principal est de cultiver le goût du public vietnamien pour le cinéma français et de maintenir la visibilité de ce dernier sur un marché complexe.



Photo Hanoi’23, tenue du 21 avril au 3 juin 2023, la première biennale internationale de la photographie au Vietnam, initiée par l’Institut français du Vietnam, sous l’égide du Comité populaire de Hanoï, a été un moment fort de la coopération culturelle entre les deux pays. Photo : VNA

À Hanoï, l’IFV dispose d’une salle de projection équipée d’un projecteur numérique DCP, garantissant une qualité optimale. Tous les films y sont projetés avec des sous-titres en vietnamien, permettant au public local de les apprécier pleinement. Par ailleurs, l’IFV soutient et participe activement à de nombreux événements culturels, tels que festivals européens du film (documentaire et fiction) ou Festival international du film de Hanoï.



Nouveau développement pour l’avenir



Le 5 octobre 2024, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, et la ministre française de la Culture, Rachida Dati, ont signé à Paris le Programme de coopération bilatérale dans la culture pour la période 2024-2028, marquant une nouvelle étape dans ce domaine. Cette signature s’inscrivait dans le cadre de la participation du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, au XIXe Sommet de la Francophonie et de sa visite officielle en France, du 3 au 7 octobre 2024. Ce programme couvre divers aspects, notamment le patrimoine, les musées et archives, les industries culturelles et créatives, le cinéma et l’audiovisuel, les arts de la scène et les arts visuels, les bibliothèques, l’artisanat et les beaux-arts.



Lors de la séance de travail organisée le même jour avec Nguyên Van Hùng, Rachida Dati a souligné que la coopération culturelle constitue un point fort reliant les deux peuples. Elle a proposé la mise en place d’activités spécifiques, dont l’exposition de célèbres sculptures des musées du Louvre et de Versailles au Vietnam. Elle a également suggéré de renforcer la coopération dans le domaine cinématographique, en encourageant la participation mutuelle aux festivals internationaux du film.



Le ministre Nguyên Van Hùng a, pour sa part, mis en avant le potentiel de promotion de la culture et du tourisme vietnamiens à travers le cinéma. Il a affirmé que la signature de ce programme de coopération constituera une base solide pour la mise en œuvre d’activités concrètes et pratiques, contribuant ainsi au renforcement des relations bilatérales stratégiques entre les deux pays. – CVN/VI