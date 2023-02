La culture ethnique minoritaire vietnamienne s’invite à Saintes

Les costumes des H'Mong, Giay et Tay, les bijoux des Thaï et Dao, les outils de travail quotidien des minorités ethniques au Vietnam… Se rendre ce mois-ci à la Médiathèque François-Mitterrand de la ville de Saintes, les visiteurs auront l'occasion d'admirer les costumes et ustensiles des ethnies minoritaires du Vietnam collectés par M. Alain Dussarps, Vice-président de l'Association d'Amitié Franco - Vietnamienne (AAFV).

Photo: VNA

L'exposition est une des activités visant à faire découvrir la culture vietnamienne aux populations locales dans le cadre du programme "Le Vietnam s’invite à Saintes" organisé par l'Association Vietnam 17 pour célébrer les 50 ans de l’établissement des relations diplomatique Vietnam - France. À cette occasion, un défilé de mode ethnique et d’ao dai a également été organisé, en présence de l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang, des autorités de la ville et d'un grand nombre de Saintais.

Selon Mme Nhung Lehoux, présidente de l'Association Vietnam 17, l’exposition et le défilé de costumes et de parures ont pour but de "préserver et promouvoir les valeurs des minorités ethniques au Vietnam, considérés comme des berceaux de la culture vietnamienne". Elle emmène souvent des voyageurs Français et de Viêt kiêu au Vietnam pour d'une part leur faire découvrir la culture des ethnies et d'autre part aider les autochtones à améliorer leur vie.

Le défilé interprété volontairement par les Viêt kiêu de Saintes a reçu des applaudissements chaleureux des spectateurs. Les costumes et objets exposés appartiennent à une collection personnelle de M. Alain Dussarps qui a rassemblée lors de ses visites au Vietnam. C'est la première fois que ces artefacts uniques sont présentés à Saintes et ont laissé une bonne impression aux Saintais. En plus de présenter la culture ethnique, l'exposition vise également à appeler à l'appui des localités démunies au Vietnam.