La culture et la gastronomie vietnamiennes font impression en Italie

Le stand vietnamien au 16e Festival de la culture ethnique Bagnara attire les foules. Photo : VNA

La culture et la gastronomie vietnamienne ont impressionné lors du 16e Festival de la culture ethnique Bagnara, du 27 au 30 juin, dans la ville de Bagnara di Romangna, province de Ravenne dans la région d’Émilie-Romagne en Italie.



Images de la terre et des hommes vietnamiens, costumes et instruments de musiques des ethnies, les gongs, les tambours et le bouffon Têu incontournable de tout spectacle des marionnettes sur l’eau et les plats traditionnels des trois régions du Vietnam, l’ambassade du Vietnam en Italie et l’Association du pont culturel Vietnam-Italie ont mis les petits plats dans les grands pour l’occasion.



L’ambassadeur vietnamien Duong Hai Hung, seule personnalité étrangère invitée à visiter les stands de 23 pays et à décerner des souvenirs aux organisateurs du festival, n’a pas caché son émotion devant les sentiments chaleureux et cordiaux du maire de Bagnara di Romangna, Mattia Galli et d’autres reponsables municipaux.

Pour nous, organiser le festival signifie concrétiser le concept de vie en fraternité entre différents peuples et cultures. L’Association du pont culturel Italie-Vietnam de Bologne est un partenaire important du festival, travaillant très activement, apportant de nombreuses idées et un soutien à la fois bénévole et amical au festival, a fait savoir à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le chef du comité d’organisation Riccardo Falcone



Depuis de nombreuses années, nous avons toujours accompagné et soutenu le stand de la communauté vietnamienne. Il faut dire que le stand vietnamien ne cesse d’affirmer un grand succès en attirant de nombreux convives attendant patiemment leur tour pour déguster des rouleaux de printemps frits, des rouleaux de printemps grillés, des rouleaux de printemps végétariens et des banh xeo, a partagé Massimo Bellotti, directeur artistique du festival.



Il s’agit donc véritablement d’un pont culturel, à travers lequel notre peuple connaît les spécialités et peut interagir directement dans une atmosphère joyeuse avec les membres de l’Association du pont culturel Italie-Vietnam de Bologne, ainsi qu’avec d’autres groupes ethniques présents à ce festival, a-t-il encore indiqué. – VNA/VI