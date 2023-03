La cuisine vietnamienne se fait un nom sur la carte culinaire du monde

La cuisine diversifiée et délicieuse du Vietnam est de plus en plus connue des amis internationaux, avec non seulement du "pho" et des rouleaux de printemps, mais aussi de nombreux autres plats qui attirent l’attention des connaisseurs du monde entier.

Photo d’illustration: cafef.vn

Fin 2022, les World Culinary Awards ont classé le Vietnam comme la "Meilleure destination culinaire en Asie en 2022", dépassant d’autres noms bien connus de la région tels que la Chine, la Malaisie, Singapour, la République de Corée et la Thaïlande. Dans le cadre des World Travel Awards, ce prestigieux prix annuel vise à honorer et récompenser l’excellence dans l’industrie culinaire.

De plus, de nombreux magazines de voyage et culinaires célèbres ont publié des articles faisant l’éloge de la cuisine vietnamienne et de ses destinations culinaires.

Plus récemment, fin janvier 2023, le magazine de voyage américain Travel and Leisure a désigné le Vietnam comme la première destination culinaire d’Asie dans sa liste de lieux incontournables en Asie 2023, en particulier pour la cuisine de rue.

Le magazine a également suggéré aux touristes les meilleurs endroits pour découvrir la cuisine vietnamienne, notamment Hanoi, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville. Les plats incontournables incluent le "pho", le "banh mi" (baguette) et le "banh cuôn" (rouleaux de riz cuits à la vapeur). Il a déclaré que s’il existe une culture culinaire au goût irrésistible, riche et savoureux, c’est bien la cuisine vietnamienne.

Outre les magnifiques paysages naturels, les sites historiques et culturels, le Vietnam est également connu pour sa cuisine unique, attrayante et délicieuse.

Le célèbre magazine de voyage canadien, The Travel, a elle annoncé le top 10 des pays du monde avec les cultures culinaires les plus attrayantes, dans lequel le Vietnam s’est classé cinquième dans le choix des lecteurs. Outre le "pho", il recommandait également aux touristes d’essayer d’autres plats tels que le "nem ran" (rouleaux de printemps frits), le "banh mi", le "com rang" (riz frit) et le "com tam" (riz brisé).

Rouleaux de riz cuits à la vapeur. Photo : tuoitre.vn

Le magazine de voyage australien Traveller a proposé que le "banh cuôn" du Vietnam soit l’un des 10 meilleurs plats délicieux que les touristes devraient déguster en 2023. Il décrit comment chaque couche de "banh cuôn" est fabriquée à partir de farine de riz, finement étalée, cuite à la vapeur et roulée avec diverses garnitures, généralement avec des champignons auriculaires des bois et de la viande hachée. Le "banh cuôn" est servi avec des échalotes séchées parfumées, diverses herbes et une trempette propre à chaque région. Le magazine a affirmé que la cuisine vietnamienne est vraiment incroyable, du "pho", des nouilles aux viandes grillées, aux salades et aux crêpes croustillantes.

TasteAtlas, un célèbre site Web de cuisine mondiale, a annoncé les prix culinaires 2023 et le classement des cuisines asiatiques, dans lequel le Vietnam s’est classé sixième. Il a également répertorié les cinq meilleurs plats typiques du Vietnam, notamment le "banh mi", le "pho", le "cha gio" (rouleaux de printemps), le "bo kho" (ragoût de bœuf) et le "bun bo Huê" (nouilles au bœuf de style huéen), ainsi que les cinq meilleurs produits culinaires emblématiques, notamment du café glacé, de la sauce de poisson Phu Quôc, du café vietnamien, du café aux œufs et du "cha lua" (rouleau de porc). Plus tôt en décembre 2022, TasteAtlas a annoncé que la cuisine vietnamienne se classait au 20e rang parmi les 100 meilleures au monde.

Parmi les trois mots vietnamiens courants inclus dans l’Oxford English Dictionary, deux d’entre eux sont liés à la nourriture. Ce sont "pho" et "banh mi". Cela rend non seulement le peuple vietnamien fier, mais vulgarise également la culture vietnamienne, en particulier sa cuisine dans le monde.

De nombreux chefs d’État du monde entier ont choisi la cuisine vietnamienne comme point culminant de leurs visites au Vietnam. L’ancien président américain Barack Obama a choisi d’essayer le "bun cha" (nouilles de riz avec du porc grillé vietnamien) lors de sa visite en 2016. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a apprécié le café de rue vietnamien lors de sa visite à Ho Chi Minh-Ville en 2017. L’ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull a goûté le "banh mi" d’un vendeur de rue à Dà Nang lors du Sommet de l’APEC en 2017.

Nguyên Trung Khanh, chef de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a estimé que la cuisine vietnamienne se fait progressivement un nom sur la carte culinaire mondiale. C’est un grand potentiel pour attirer les touristes, en particulier les étrangers.

Selon la VNAT, ce n’est pas un hasard si la cuisine vietnamienne est considérée comme la quintessence de la culture nationale et très appréciée par les amis internationaux. En effet, la cuisine vietnamienne est diversifiée dans ses ingrédients et délicate dans sa préparation. Chaque région a sa propre saveur unique, et les essayer une fois rendra les visiteurs inoubliables.

La culture culinaire vietnamienne est riche, diversifiée et sophistiquée, il n’est donc pas surprenant que les plats vietnamiens soient très appréciés par les convives internationaux. Parmi eux, le "pho" est considéré comme "l’ambassadeur culinaire", contribuant à honorer la culture vietnamienne parmi les amis internationaux. Récemment, le "pho" a été inclus dans la liste des 100 plats délicieux et célèbres dans le monde par le célèbre site gastronomique TasteAtlas. - VNA/VI