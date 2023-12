La cuisine vietnamienne parmi les 100 meilleures au monde

La

cuisine vietnamienne

continue de briller à l'échelle internationale, occupant la 22e place sur la liste des 100 meilleures cuisines du monde (100 Best Cuisines in the World), votée par les lecteurs du magazine culinaire

TasteAtlas

.

Dans la catégorie des 100 meilleurs plats du monde (100 Best Dishes), « Bánh Mì Kẹp Thịt » (Sandwich vietnamien) et « Phở Bò » (soupe de nouilles) du Vietnam sont classés respectivement aux 14e et 100e rangs.

Par ailleurs, Hue et Ho Chi Minh-Ville figurent aux 28e et 73e places dans la catégorie des meilleures villes et régions gastronomiques (Best Food Cities & Regions).

Le riz brisé classé 24e dans la liste des 100 plats de riz les plus délicieux au monde de TasteAtlas. Photo: Capture d'écran



Dans la liste des lieux gastronomiques les plus emblématiques (Best Iconic food places), les lecteurs de TasteAtlas ont placé « Phở Thìn Lò Đúc » à Hanoï, fondée en 1979, au 90e rang mondial. -VNA/VI