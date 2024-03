La cuisine vietnamienne met les papilles en fête à Genève

La représentation permanente du Vietnam auprès des Nations unies, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève, en Suisse, a participé à un festival gastronomique au Grand-Saconnex, à Genève, en Suisse.

Une exposition de photos sur les activités culturelles des groupes ethniques au Vietnam est organisée lors du festival gastronomique. Photo : VNA

L’événement international annuel visait à présenter à la population locale les plats traditionnels des pays du monde entier, attirant l’attention des Genevois et des visiteurs étrangers.

A l’occasion, l’ambassadeur Mai Phan Dung a fait le point sur les principales tâches de la délégation vietnamienne à Genève, affirmant la volonté de la délégation de contribuer positivement au développement du Grand-Saconnex.

Il a déclaré que le projet "Cuisine du Monde" était une excellente opportunité d’échange aux amateurs de cuisine et de culture vietnamiennes, dans l’espoir qu’ils visiteront le Vietnam pour explorer et déguster davantage de plats plus délicieux.

Une exposition de photos sur les activités culturelles des groupes ethniques au Vietnam a également été organisée lors de l’événement. – VNA/VI