La cuisine vietnamienne fait recette au Jardin du Trocadéro à Paris

Le Vietnam a participé avec plus de 40 pays à la 5e édition du Village international de la gastronomie organisée du 1er au 4 septembre au Jardin du Trocadéro, à Paris, proposant un petit voyage gustatif dans une riche palette de couleurs et de saveurs.

Des nems frits au parfum alléchant aux nouilles jaunes foncées sautées aux baguettes croustillantes, le tout agrémenté de jus de canne à sucre suave, relevé de représentations d’arts martiaux et accompagné de musique traditionnelle jouée par des instruments en bambou dont le monocorde et le tympanon, la cuisine vietnamienne est donc tout à la fois un ravissement permanent.L’invitation au régal est adressée aux festivaliers par l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, qui a en même temps annoncé un menu copieux d’activités culturelles, artistiques et gastronomiques dans plusieurs villes françaises en 2023 pour célébrer le cinquantenaire des relations diplomatiques Vietnam-France.

Le Village est devenu un carrefour de stratégies gastro-diplomatiques, d’échanges professionnels entre chefs, producteurs, auteurs, importateurs et journalistes, et de partage avec un grand public. Photo : VNA

Convivial et festif, le pavillon du Vietnam au Village international de la gastronomie a connu un succès savoureux en accueillant producteurs, importateurs et journalistes mais aussi touristes, fines bouches, insatiables curieux et amateurs de gastronomie exotique.Selon Anne-Laure Descombin, présidente et fondatrice du Village, les cuisines célébrées au Village racontent des siècles de traditions populaires, locales et familiales. Dans un hommage sans cesse renouvelé à des générations de mères et de grand-mères, ces cuisines traversent les âges et les frontières en offrant aux peuples un lien et un liant. – VNA/VI