La cuisine et la culture vietnamiennes présentées au bazar international au Brésil

L'ambassade du Vietnam au Brésil a participé le 31 mai au Bazar international de la gastronomie et de la culture 2025, un événement annuel organisé par le corps diplomatique au Musée d'art de Brasilia.

Cette année, l'événement a réuni plus de 33 missions diplomatiques et organisations internationales, contribuant ainsi à créer un espace d'échange culturel dynamique et coloré entre les pays.

Le stand vietnamien a attiré de nombreux visiteurs avec des plats traditionnels imprégnés d'identité nationale, tels que des rouleaux de printemps frits, du café, du thé au citron et du thé à la citronnelle. Non seulement le stand vietnamien a impressionné les visiteurs par la saveur unique de ses plats et boissons vietnamiens, mais il a également été très apprécié pour sa décoration intimiste et raffinée, mettant à l'honneur la beauté de la culture vietnamienne.

Fort du succès des événements précédents, celui de cette année a attiré des milliers de visiteurs. Tous les fonds récoltés lors de la foire seront reversés par le corps diplomatique pour soutenir plusieurs organisations sociales de la capitale, Brasilia, œuvrant en faveur des enfants et des femmes en difficulté.

Plus qu'un simple festival gastronomique et culturel, cette activité a également été une démonstration éclatante de l'esprit de solidarité, de partage et de responsabilité sociale de la communauté diplomatique internationale à Brasilia envers la société d'accueil.

Grâce à une préparation minutieuse et dévouée, l'ambassade du Vietnam a laissé une bonne impression auprès de ses amis internationaux, tout en contribuant à diffuser les valeurs culturelles, l'esprit humanitaire et l'image du Vietnam et de son peuple auprès de la communauté internationale au Brésil. - VNA/VI