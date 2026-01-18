La cuisine de rue de Hanoï séduit des visiteurs internationaux

Hanoï s’est récemment hissée à la deuxième place du classement des dix meilleures destinations asiatiques d’Asie pour la cuisine de rue, publié par le prestigieux magazine britannique Time Out.

Selon de nombreux visiteurs internationaux, l’attrait majeur de la gastronomie hanoïenne ne tient pas seulement à ses saveurs, mais aussi à ses espaces de consommation très spécifiques, à la manière de manger propre à la ville et à la rencontre vivante entre tradition et modernité, intimement liée au rythme de vie quotidien de Hanoï.



Rida Belhamri, ressortissant marocain, créateur de la chaîne TikTok « Rida in Vietnam » et ancien invité de l’émission Vietnam Today, qui vit et travaille au Vietnam depuis près de trois ans, partage ses impressions et ses conseils pour découvrir la cuisine de rue de Hanoï. Selon lui, dans les petites rues du quartier de Hoan Kiem, des plats apparemment familiers tels que le « bánh mì », le « bún chả », le « phở », les nems frits ou les escargots bouillis ne se contentent pas de satisfaire le palais des visiteurs, mais reflètent également le rythme de vie et le caractère des habitants : simplicité, authenticité et créativité.



Les expériences recueillies montrent que la cuisine de rue de Hanoï est depuis longtemps très appréciée par les visiteurs internationaux pour la diversité de ses saveurs, la finesse de ses plats et ses espaces de dégustation étroitement liés au rythme de vie des habitants de la capitale.



Toutefois, dans un contexte où Hanoï met résolument en œuvre les orientations et directives des autorités centrales et municipales visant à rétablir l’ordre et la discipline urbains, à garantir la sécurité routière et à construire une image de ville moderne et civilisée, les activités de restauration spontanées sur les trottoirs, bien qu’elles constituent une caractéristique emblématique de la cuisine de rue, font progressivement l’objet d’une réorganisation. L’enjeu n’est pas de supprimer mécaniquement la cuisine de rue, mais d’adopter une approche de planification cohérente et durable.



À travers cette démarche, Hanoï ambitionne non seulement de sauvegarder une culture culinaire de rue singulière, mais aussi de réaffirmer sa détermination à construire une capitale moderne, civilisée, verte et accueillante, à la hauteur de son statut de grand centre politique et culturel du pays. -VNA/VI