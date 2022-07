La croissance vietnamienne s’est accélérée plus vite que prévue

Malgré les risques liés à la pandémie de Covid-19 et à la hausse des prix du pétrole, la croissance économique du Vietnam s’est accélérée plus rapidement que prévu au deuxième trimestre grâce à une reprise des secteurs de l’exportation et de la fabrication.

L’économie vietnamienne a réalisé une performance meilleure que prévu au deuxième trimestre. Photo: VNA

Les chiffres publiés le 29 juin l’Office général des statistiques (OGS) ont montré que l’économie avait crû de 7,72 % au deuxième trimestre de 2022 par rapport la même période de l’année précédente, contre 5,05% au premier trimestre de 2022.C’était plus rapide que l’estimation médiane d’un gain de 5,9% dans une enquête de Bloomberg auprès des économistes, et le plus haut niveau depuis au moins le premier trimestre de 2013.Le produit intérieur brut (PIB) augmentera probablement jusqu’à 7% cette année, dépassant l’objectif de 6% à 6,5% du gouvernement, a déclaré la cheffe de l’OGS Nguyên Thi Huong à Bloomberg.La nation d’Asie du Sud-Est émerge comme une destination alternative attractive pour les investissements étrangers au milieu des perturbations commerciales dues au blocage sanitaire de la Chine, au conflit en Ukraine et aux tensions persistantes entre Pékin et Washington.Bloomberg a estimé que la reprise a été soutenue par les 347.000 milliards de dôngs de relance budgétaire du gouvernement et une politique monétaire accommodante dans un monde où les banques centrales ont adopté une position beaucoup plus ferme.«La reprise économique reste forte malgré l’augmentation de l’incertitude mondiale. Cependant, les autorités doivent rester attentives aux risques d’inflation associés à la hausse des prix des carburants et des importations», a déclaré la Banque mondiale dans son rapport de juin sur le Vietnam. – VNA/VI