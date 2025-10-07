La croissance vietnamienne impressionne les investisseurs internationaux

Le site web américain ainvest.com a publié une analyse indiquant que le PIB du Vietnam au troisième trimestre 2025 devrait avoir progressé de 8,22% en glissement annuel, malgré l’impact des droits de douane américains et des conditions météorologiques difficiles.

L’économie vietnamienne a surmonté les difficultés mondiales pour enregistrer une croissance exceptionnelle du PIB de 8,22% en glissement annuel au troisième trimestre 2025, marquant la plus forte expansion trimestrielle depuis 2011, selon un rapport de Reuters, a-t-il écrit le 5 octobre.

Ainvest a mis en avant un trio de dynamiques: l’industrie, l’agriculture et les services. L’industrie et la construction ont contribué à hauteur de 9,46 % à la croissance du PIB, le secteur manufacturier, qui représente 24,43% du PIB, jouant un rôle majeur.

Les services ont contribué à hauteur de 8,54%, stimulé par la reprise du commerce de détail et du tourisme après la pandémie, tandis que l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture, souvent vulnérable aux chocs climatiques, ont contribué à hauteur de 3,74 %, portées par une croissance de 3,56 % dans le secteur de l’aquaculture.

Selon Savills, les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint 21,5 milliards de dollars au premier semestre 2025, dont 56,5% dans le secteur manufacturier et 19% dans l’électronique. Les secteurs des énergies renouvelables et du numérique ont attiré les investisseurs internationaux, soutenus par des mesures incitatives gouvernementales et l’amélioration des infrastructures.

Alors que la demande d’électricité devrait augmenter de 12% à 13% en 2025, selon S&P Global, le japonais Shizuoka Gas et l’allemand PNE Group investissent respectivement dans des projets solaires et éoliens offshore. La simplification des procédures d’approbation et les incitations fiscales mises en place par le gouvernement pour les énergies vertes accélèrent cette transition.

Les services numériques et la logistique connaissent également une croissance rapide. Les investisseurs privilégient de plus en plus les usines prêtes à l’emploi, qui représentaient 54% des nouveaux projets au début 2025, afin de réduire les délais de mise sur le marché, notamment dans les secteurs de l’électronique et de l’emballage.

Les réformes du gouvernement numérique et les allégements fiscaux en faveur de l’IA, de la fintech et du cloud computing renforcent encore l’attractivité du Vietnam

Ainvest a cité l’agence de presse Reuters pour souligner que la croissance du Vietnam est tirée par des réformes structurelles telles que le cadre politique «Doi Moi 2.0», qui vise à favoriser la formation de capital et l’infrastructure numérique.

Pour les investisseurs, la question n’est plus de savoir si le Vietnam est un pays en croissance, mais comment exploiter ses secteurs les plus dynamiques, tels que l’industrie manufacturière de haute technologie, les énergies renouvelables et les services numériques, a-t-il conclu. - VNA/VI