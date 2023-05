La croissance verte, choix incontournable du Vietnam

La croissance verte et durable est actuellement une priorité absolue et un objectif que tous les pays visent. Pour le Vietnam, la croissance verte est un choix incontournable, selon le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung.

Photo : VNA

Reconnaissant l'importance de la croissance verte, le Premier ministre a publié la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, le plan d'action national sur la croissance verte pour la période 2021-2030 et le projet sur le développement de l'économie circulaire, dont une tâche commune est de développer les sciences et technologies, d'innover, de transformer le modèle économique vers une économie verte, une économie numérique, une économie circulaire afin de participer plus profondément à la chaîne d'approvisionnement mondiale.



La Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) et la communauté des affaires au Vietnam ont également proposé d'accroître la participation des entreprises à la construction et au perfectionnement du cadre juridique et à l'application des lois sur l'environnement, l'économie verte et le développement durable, ainsi que d’améliorer la faisabilité des réglementations, de faciliter l'accès à des information sur les politiques et réglementations en matière d'environnement, d'économie verte et de développement durable.



La stratégie nationale de croissance verte devrait être associée au plan quinquennal de développement socio-économique et à des mesures spécifiques pour mobiliser la participation des entreprises, des incitations pour les projets potentiels et actifs utilisant de hautes technologies, à faible consommation d'énergie et de ressources naturelles, à faible émission et respectueux de l'environnement.



Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, l'Etat ne peut octroyer que 30% des ressources pour la croissance verte. Par conséquent, des mécanismes visant à encourager les institutions financières nationales et étrangères ainsi que le secteur privé à participer aux objectifs de croissance verte est crucial.

Photo : VNA

HSBC a confirmé avoir un plan pour soutenir les entreprises nationales dans leur "transformation verte", en donnant la priorité à celles qui ont des plans réalisables. La banque s'est engagée à distribuer des capitaux aux projets de développement durable.



Par ailleurs, une délégation d’entreprises américaines, comprenant de grandes marques tels que Boeing, Meta, CitiBank..., vient de terminer une visite au Vietnam pour explorer les opportunités de production. Si certains nouveaux projets de ces groupes sont mis en œuvre, cela témoignera du nouveau succès du Vietnam dans ses efforts de croissance verte. -VNA/VI