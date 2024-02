La coutume de déguster du thé et des fruits confits pendant le Têt des Vietnamiens

Pendant le Têt, de nombreuses familles ont l'habitude de se réunir, de discuter, de déguster une tasse de thé chaud et des fruits confits, ce qui est considéré comme un beau trait culturel culinaire du Têt traditionnel des Vietnamiens et crée une atmosphère plus chaleureuse lors des premiers jours du Nouvel an lunaire.

Ce n’est pas un hasard si les Vietnamiens accompagnent le thé de fruits confits. Après avoir mangé des morceaux très sucrés de fruits confits, les gens ont envie d'un peu de l'amertume du thé.

Un plateau de thé et de fruits confits de différentes couleurs et saveurs

Boire du thé n’est pas pour ceux qui sont pressés. Le Têt est un moment de détente où chacun ressent lentement le goût du thé, de l'amer à l'astringent pour finalement laisser un goût sucré sur le bout de la langue.

Pour les Vietnamiens, l'art de préparer le thé est résumé dans la phrase suivante: « Premièrement, c’est l’eau ; deuxièmement, les types de thé ; troisièmement, la tasse de thé ; quatrièmement, la théière ; cinquièmement, les compagnons». Il s'agit de cinq facteurs importants pour créer une ambiance conviviale pour la dégustation du thé.

La préparation d’un délicieux thé est un art qui demande une grande précision

Chaque fruit confit du Têt contient ses propres significations humaines.

A côté du thé, les fruits confits du Têt ne sont pas seulement des collations, mais ils chérissent également les vœux d'une bonne année où tout sera exaucé.

Autrefois, les fruits confits était l'une des quintessences de la cuisine royale, offerte aux rois et seigneurs. Il s'agit également d'une créativité des Vietnamiens dans la manière de transformer et de conserver les produits agricoles. Le gingembre confit jaune au goût épicé, la noix de coco confite blanche pure, ou les graines de lotus sucrées... sont des collations prisées pendant le Têt.

En effet, le gingembre confit est populaire en raison du concept selon lequel « gingembre épicé, sel salé » fait référence à l'attachement émotionnel, à la loyauté entre les gens. Elle signifie également une vie chaleureuse et heureuse pour la nouvelle année. En outre, le gingembre a des propriétés piquantes qui aident à réchauffer le corps, à stimuler la digestion, à détoxifier et à soulager les douleurs d'estomac, adaptées au climat froid lors du Têt.

Si auparavant, la noix de coco confite n'était que blanche, aujourd'hui, les fabricants l'ont transformée avec de nombreuses autres couleurs accrocheuses comme le bleu, le violet, l'orange, le marron... pour mieux attirer des clients.

Les graines de lotus confites ont non seulement une saveur délicieuse et nutritive, mais signifie également une nouvelle année de retrouvailles, remplie d'enfants et de petits-enfants dans la maison. Le goût frais et riche de la graine de lotus combinée au thé chaud est parfait pour le Têt.

Les kumquats jaunes symbolisant la prospérité et la fortune sont également transformés en fruits confits uniques et délicieux, au goût aigre-doux, faciles à manger. Par temps froid du début du printemps, déguster du kumquat confit avec du thé chaud permet de réchauffer le corps, de stimuler la digestion et d'éviter les rhumes et la toux.

Boire du thé et déguster des fruits confits est un passe-temps raffiné et élégant des Vietnamiens. Après une année bien remplie, lors du Têt, les membres de la famille s'assoient autour d'une tasse de thé et discutent ensemble du début de l'année pour mieux se comprendre, se rapprocher et partager des sentiments familiaux.-VNA/VI