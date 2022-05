La Course de la Francophonie 2022, fête des francophones

La Course de la Francophonie 2022, intitulée "Elle peut", a eu lieu le 21 mai autour du lac Hoan Kiem, avec la participation de 1.200 personnes.

L'événement a été organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le Comité populaire municipal de Hanoï, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

La course a véhiculé le message sur la capacité de faire de belles choses des femmes, notamment des femmes handicapées, personnes considérées souvent comme "faibles" dans la société.

Selon le vice-président permanent du Comité populaire de Hanoï Le Hong Son, ces derniers temps, les autorités municipales ont contribué activement à la consolidation et au développement de la communauté francophone à Hanoï et au Vietnam, et créé les conditions les plus favorables aux organisations de la communauté francophone pour qu'elles puissent élargir leurs activités de coopération.

Cette course a contribué à renforcer les échanges et à développer la diversité culturelle entre les pays et les partenaires francophones, ainsi qu'à rehausser l'image du Vietnam en général et de Hanoï en particulier auprès de la communauté francophone, a-t-il ajouté.

Selon Laurent Sermet, directeur régional Asie-Pacifique de l'AUF, l'événement était une occasion précieuse de promouvoir dans la communauté francophone et la communauté internationale en général les valeurs d'amitié, l'esprit sportif, etc. -VNA/VI