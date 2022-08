La coordonnatrice résidente de l’ONU soutient les priorités du Vietnam

La nouvelle coordonnatrice résidente de l’ONU au Vietnam, Pauline Tamesis, a exprimé mardi 23 août son soutien aux priorités que le Vietnam promeut à l’ONU, lors d’une rencontre avec le représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU Dang Hoàng Giang.

Photo: VNA

Elle a salué les contributions du Vietnam aux activités de l’ONU et a proposé que la nation d’Asie du Sud-Est continue de soutenir la réforme du système de développement des Nations Unies (UNDS).

Le Vietnam est un pays qui défend toujours le multilatéralisme et la coopération multilatérale, et aussi un modèle en coopération avec l’ONU, a-t-elle déclaré.

Pauline Tamesis a affirmé continuer de participer activement au processus d’élaboration de politiques et de plans pour le développement socio-économique du Vietnam dans les temps à venir.

Pour sa part, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang a informé la coordonnatrice résidente de l’ONU des priorités que le Vietnam promouvra à l’ONU dans les temps à venir.

Le représentant permanent a souligné que le Vietnam se concentrera sur les dossiers liés à l’éducation, à la préparation aux maladies, à l’adaptation au changement climatique et à la transition énergétique.

Il a suggéré que l’ONU continue de soutenir le Vietnam dans le transfert de technologie et la recommandation politique, et partage ses expériences et connaissances avec le pays pour l’aider à promouvoir son développement socio-économique.

Le Vietnam et l’ONU partagent les mêmes objectifs, ils devraient donc renforcer leur coopération dans les domaines d’intérêt mutuel, a-t-il plaidé.