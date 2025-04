La coopération Vietnam-Ouzbékistan franchit un nouveau cap avec la visite de Tran Thanh Man

La visite actuelle du président de l’Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man en Ouzbékistan est une étape importante, contribuant à renforcer la confiance politique, à favoriser la coopération bilatérale dans plusieurs domaines et à porter les liens entre les deux pays à une nouvelle hauteur, selon un membre du Parti libéral-démocrate d'Ouzbékistan.

Lors d’une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Shoumarov Dilshod Shavkatovich, membre du Conseil politique et vice-président du comité administratif du Conseil politique du Parti libéral-démocrate d'Ouzbékistan (parti au pouvoir), a déclaré que le Vietnam était un partenaire fiable pour l’Ouzbékistan en Asie, soulignant le développement constant de l’amitié et de la coopération multiforme entre les deux pays depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1992.

La visite de Tran Thanh Man, la première d’un président de l’AN vietnamienne en Ouzbékistan depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, contribuera à la promotion de l’amitié entre les deux pays, a souligné l’homme politique ouzbek.

Sur le plan juridique, Shavkatovich a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés dans les relations entre l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne et l'Oliy Majlis, le parlement bicaméral de l'Ouzbékistan. Le groupe d'amitié parlementaire Ouzbékistan-Vietnam, créé en 2023, a tenu des réunions pour examiner les bases juridiques de la réforme démocratique et socio-économique, ainsi que pour l'échange de délégations de députés des deux pays. Cela démontre l'aspiration commune de l'Ouzbékistan et du Vietnam à promouvoir la coopération interparlementaire et les relations bilatérales dans de nombreux domaines, a souligné Shavkatovich.

Témoignant de la croissance du commerce bilatéral, du nombre de coentreprises entre les deux pays et de la mise en œuvre de projets agricoles et aquacoles communs ces dernières années, Shoumarov Dilshod Shavkatovich a estimé que l'élargissement du cadre juridique permettrait d'élever les relations bilatérales à un nouveau niveau.

L'Oliy Majlis doit toujours considérer le Vietnam comme un partenaire traditionnel important de l'Ouzbékistan dans la région Asie-Pacifique, a indiqué Shavkatovich, proposant la création d'un groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Ouzbékistan pour intensifier les relations interparlementaires entre les deux pays.

Soulignant le rôle central du Parti communiste du Vietnam dans la vie socio-politique et économique du Vietnam, Shoumarov Dilshod Shavkatovich a salué les réformes mises en œuvre par le Parti, qui contribuent considérablement à la croissance et à l'intégration du pays à l'économie mondiale.

Il s'est déclaré convaincu que la coopération entre les deux organes législatifs contribuera au développement dynamique de la coopération Vietnam-Ouzbékistan et à la mise en œuvre de projets et d'initiatives communs. – VNA/VI