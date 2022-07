La coopération Vietnam-Laos dans la culture et le tourisme contribue au développement de chaque pays

La coopération et les échanges culturels entre le Vietnam et le Laos au cours des dernières années ont toujours été très dynamiques et animés, apportant une contribution importante au développement de chaque pays dans la nouvelle période.

C’est ce qu’a déclaré la ministre lao de l’Information, de la Culture et du Tourisme, Suansavanh Viyaketh, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information, à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre) et du 45e de la signature de leur Traité d’amitié et de coopération (18 juillet).

Selon la ministre lao, son pays a reçu des aides du Vietnam dans la culture, dont des bourses d’études en arts. Le Laos a en outre coopéré avec le Vietnam pour traduire des livres et des documents sur la solidarité spéciale des deux peuples.

Ce sont des documents historiques importants pour que les jeunes générations puissent en apprendre davantage sur l'histoire des deux peuples, a-t-elle estimé, ajoutant que les deux pays avaient également collaboration pour produire des films sur leur amitié et leur coopération.

S'agissant de la coopération bilatérale dans le tourisme, la ministre a indiqué qu’en 2019, le Vietnam s’était classé au troisième rang en termes de nombre de touristes au Laos, avec environ un million d'arrivées. Les deux pays collaborent en outre dans le cadre de plusieurs mécanismes de coopération pour promouvoir le tourisme.

Suansavanh Viyaketh a indiqué que les deux pays devraient accorder plus d'attention à l'approfondissement de la coopération bilatérale dans le tourisme en créant des conditions favorables aux voyages et en encourageant les entreprises à développer conjointement des programmes touristiques dans la région…

La ministre a enfin annoncé que du 18 au 22 juillet, son ministère se coordonnerait avec le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme pour organiser conjointement une Semaine de la culture lao au Vietnam et une Semaine de la culture vietnamienne au Laos, marquant les anniversaires des relations bilatérales en 2022. -VNA/VI